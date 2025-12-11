宏福苑大火│災民租住朋友妻子公屋　竟被坐地起價加$XXXX：吸血鬼

【大埔宏福苑大火／奪命火警／火災／租樓】大埔宏福苑5級火警造成逾百人死亡，居民家園盡毀急尋「落腳」地方，但租樓時竟被「坐地起價」？有自稱宏福苑租客的災民於網上大埔群組發文，指其「老死（好朋友）」的妻子有1間未補地價公屋無人居住，可讓他以1萬元租金「租住」，沒想到待他決定租住時，對方竟「坐地起價」加逾千元至11,500元，令他不滿怒斥，「在全港個個都話捐錢幫助宏福苑的時候，原來真係有呢啲吸血鬼喺呢個時候唔幫不特止仲要踩多兩腳嘅人！我現在真係深深明白就算乞食，住天橋底都唔會喺佢太太面前！」。



帖文引來網民熱議，「人性在大事大非就會表露出來，認清楚就是」、「畀個機會你睇清楚一個人」、「講錢失感情，日久見人心」；也有網民指出，「唔好太在意，幫就人情，唔幫就道理」、「講真無得逼人做善事」。另有網民提醒，未補地價公屋未必可以私下出租，有機會觸犯《房屋條例》，租客可能也會犯法。



大埔宏福苑5級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

+ 1

宏福苑災民租住朋友妻子未補地價公屋

落井下石？有自稱宏福苑租客的災民於12月10日在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖文，指宏福苑大火後，他一直努力找同區或附近地區租盤，卻一無所獲，「當然想搵返啲有家電家俬裝修唔差的盤，大埔粉嶺上水到現在真的很少，應該也有很多災民在搵樓！真的搵得很辛苦也找不到！」

苦尋無果下，樓主1名認識了30年的「老死（好朋友）」表示，其任職幼稚園教師的妻子有1間遺產、「買斷了」但「未補地價」的公屋單位沒有人居住，可以10,000元價格出「租」予他暫住或長期租住。

樓主1名認識了30年的「老死（好朋友）」表示，其任職幼稚園教師的妻子有1間遺產、「買斷了」但「未補地價」的公屋單位沒有人居住，可以讓他租住。（資料圖片）

遭「坐地起價」批「吸血鬼」：究竟獅子山精神土生土長的香港人在哪？

由於樓主不想影響與「老死」關係，起初「推搪」沒有租住，惟沒有辦法下，樓主終決定租住單位，詎料「老死」妻子竟「坐地起價」把租金加到11,500元，令樓主大感憤怒，「佢太太夠膽死依家又話要加到11,500（元），其實一千幾百真係冇所謂，但係在全港個個都話捐錢幫助宏福苑的時候，原來真係有呢啲吸血鬼喺呢個時候唔幫不特止，仲要踩多兩腳嘅人！我現在真係深深明白就算乞食，住天橋底都唔會喺佢太太面前！」。

樓主補充，他與「老死」的妻子此前已因事「反面」關係破裂，不會因今次事件與「老死」關係改變，又強調「我喺度講，只係想抒發下嘅心情係咁，大火災之下我死唔去，原來仲會遇到一啲沒有同情心的吸血鬼。究竟依家獅子生（山）精神土生土長的香港人在哪？」。

樓主於大埔群組講述事件。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

網民爭議：患難看到真面目 vs 無得逼人做善事

帖文引來網民熱議，「人性在大事大非就會表露出來，認清楚就是」、「畀個機會你睇清楚一個人」、「睇清楚都好嘅！患難先睇到真面目」、「講錢失感情，日久見人心」。

也有網民指出，「唔好太在意，幫就人情，唔幫就道理」、「講真無得逼人做善事」、「對你遭遇真係深表同情，當然現實中唔可能要求人人都有同理心，好多嘢未經歷過，咪無感受囉！希望你哋以後平平安安，順順利利！」、「哎，有時同朋友感情好，唔等於會同佢伴侶都會投契，唔好因為咁失咗個朋友」。

出租未補地價公屋或違法 業主和租客可罰款50萬元監禁1年

另有網民提醒，未補地價公屋一般情況下不可出租，業主及租客都可能觸犯法例，「未補地價公屋（或居屋）一般情況下不可以私下出租，這是觸犯《房屋條例》的違法行為，會面臨罰款、監禁和收回單位的風險」、「你租咗，佢又犯法，你又犯法，搵過個啦」。

未補地價出租公屋單位，可能違反《房屋條例》，協議的雙方均可遭刑事檢控，可處罰款50萬港元及監禁1年。（資料圖片）

翻查資料，房委會有「未補價資助出售房屋──出租計劃」，但只容許合資格房委會資助出售單位業主，出租其未補價單位予合資格公屋申請者。其他情況下如未補地價出租公屋單位，可能違反《房屋條例》，協議的雙方均可遭刑事檢控，可處罰款50萬港元及監禁1年。