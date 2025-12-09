宏福苑大火｜災民預訂新大門無屋可裝　荃灣店家暖心舉動全網激讚

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火警／火災／好人好事】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級大火造成逾百人死亡，居民極需援助，幸而災難中見人間有情。有本身已預訂大門的宏福苑居民，因預期單位嚴重損壞，「無屋可裝」，於是詢問相關木門公司可否退回部份金額，結果獲荃灣木門公司答應「全單退款」，讓他渡過艱難時刻。



木門公司暖心舉動獲大部份網民激讚良心公司，「好有人情味」、「祝工程生意興隆，善有善報」。惟有部份網民質疑木門公司回覆「太遲」，只是「公關show」，隨即有大批網民反駁，「我唔expect喺留言見到啲咁嘅反應，明明係1件好人好事」、「咁樣都有人鬧？」。



大埔宏福苑5級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

大埔宏福苑火災導致多戶家園盡毀。該名居於宏福苑宏昌閣的居民於12月7日在社交平台Threads發布短訊截圖，分享苦中1件暖心事。他表示，本來已預約12月6號在單位安裝大門，並已支付全數款項，可是「大門做好咗，但已經無屋可以裝」，遂「好厚面皮」地問木門公司可否退回部份金額，沒想到木門公司竟答允全數退款，令他大為感動，「多謝木門公司老闆及所有員工幫忙，香港唔好，但香港人好」。

宏福苑居民「無屋可裝」 獲木門公司全數退款

從對話短訊截圖見到，相關木門公司是門市位於荃灣的「奇峰木門」，樓主表示因為預期單位損壞情況嚴重，可能需要重建，未必可以短時間安排安裝大門，加上需要處理之後經濟生活問題，遂問木門公司可否退回部份金額。

隨後樓主獲木門公司回覆，指明白樓主情況特殊，公司希望「略盡綿力幫下手」，故老闆答允「全單退款」，期望樓主順利渡過當刻難關。

網民讚良心公司：好有人情味

網民看後大讚木門公司是「良心公司」，「好人好事」、「香港人好多都好好人，好有人情味」、「最令人佩服嘅係木門公司嘅回應：唔止退、仲係全額退。呢種不計較、純粹想幫人的善意，先至係香港最美嘅部份」、「祝奇峰木門工程生意興隆，善有善報」。

有人質疑「太遲」、「公關show」惹罵戰

然而有部份網民質疑木門公司回覆「太遲」，只是「公關show」，隨即有大批網民反駁，「咁都搵到位閙啲人真係痴痴地」、「咁樣都有人鬧？」、「我唔expect喺留言見到啲咁嘅反應，明明係一件好人好事」。

樓主亦留言回覆，「其實大家都係香港人，我出post除咗抒發自己情緒，亦都係想真心多謝呢間公司，想畀大家知道其實香港人好有愛……呢段時間香港已經好唔開心，大家可唔可以畀多少少愛，去學習欣賞別人，而唔係去計算別人有冇企圖呢」。

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，看不到龍尾。（廖雁雄攝）