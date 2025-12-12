公屋天價還原？缺1配件要賠$3513　戶主苦尋不果求救　結局超展開

【公屋／還原單位】公屋租戶遷出單位時，需要自費還原裝修改動，故裝修時拆下的配件宜妥善保存。有公屋女租戶在網上公屋群組「求救」，指將要交還公屋單位，卻被房屋署主任告知要還原「水龍頭」，否則要支付逾3,500元，她苦尋相關「舊式水嚨頭」不果，遂向網民求助，「知唔知道邊度可以買到呢？」。



帖文引來網民熱議，不少人對還原水龍頭價格感嘩然，「好貴」，建議到舊式五金舖、鴨寮街、淘寶或拼多多尋找，「要慳錢就要落點苦工」。而樓主最終在意想不到的地方成功尋獲水龍頭，感謝眾人幫忙。



公屋租戶遷出單位時，需要自費還原裝修改動。（Google地圖）

公屋水龍頭「天價還原」？該名居於大圍顯耀邨公屋的女租戶，於Facebook群組「公屋討論區」發布舊式水龍頭相片，詢問「請問大家有無這款舊式水龍頭呢？」。

還原公屋水龍頭收3,513元

樓主解釋，準備月底把公屋單位交還房屋署，惟早兩天房屋署主任上門檢查，指她更換了水龍頭，需要還原，若交房當日仍未還原，就需要賠償3,513元。樓主補充，「我啲喉管都無改過，我住了20年，只係拆左隻廚房門同換咗個坐廁，基本所有嘢都無郁過，就連廁所洗手盆下面我都無整過佢」。

樓主指，房屋署主任指她更換了水龍頭，需要還原，若交房當日仍未還原，就需要賠償3,513元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主指，房屋署主任指她更換了水龍頭，需要還原，若交房當日仍未還原，就需要賠償3,513元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主單位需要還原清單。（Facebook群組「公屋討論區」）

女租戶尋水龍頭不果求救

不過最令樓主煩惱的是，她四出尋找都找不到這款舊式水龍頭，遂向網民們求助，「我落去五金舖問過，呢款水龍頭已經好難搵得到，請問各位知唔知道邊度可以買到呢？謝謝」。

網民驚：好貴！ 建議舊式五金舖、淘寶拼多多尋找

網民看過帖文議論紛紛，不少人對還原水龍頭價格感嘩然，「好貴」、「房署還原，其實都好貴」。也有網民建議到舊式五金舖、鴨寮街、淘寶或拼多多尋找，「去五金舖同佢講銅龍頭，問多幾間好多都有得賣」、「淘寶有，好平，我之前搬前還原係唔使裝，主任話只要有就放喺地下，收屋當日睇到有就得，但我好肯定話你知情況係各處屋邨各處例」、「要慳錢就要落點苦工」。

網民指，相似水龍頭於淘寶售價數元至數十元人民幣。

樓主最終成功尋獲水龍頭。（Facebook群組「公屋討論區」）

成功尋獲水龍頭 結局超展開

幸而「皇天不負有心人」，樓主最終成功尋獲水龍頭，感謝眾人幫忙，「我終於喺我媽咪屋企搵到千年文中物水龍頭喇，可以換佢呢個畀房署收貨了，多謝各位朋友幫忙，真的謝謝咁多位」。