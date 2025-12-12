港女子馬路暴走影片瘋傳！掀衣露出這東西後續更狂 1物品成焦點
撰文：布萊恩
出版：更新：
雨中馬路跳舞所為何事？本港網絡近日瘋傳影片，指香港深夜街頭馬路上有短裙女子陶醉跳舞，車輛擦身而過，其間女子向駛過車輛掀開外套露出內裏疑似「Bra Top」，之後更「索性」外套「大開」，扭臀轉身「360度舞動」直至影片結束。
網民看過影片議論紛紛，有人笑言，「咁都截唔到車，又話香港人好有愛」、「幾好啊，自由奔放」、「今鋪真係Singing in the rain」；亦有網民質疑是「博流量」。不過亦有大批網民「錯重點」，關注女子手上1樣物品。
有男網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載該段「短裙女雨中跳舞」影片，留言「呢啲真係要停低車睇」。
短裙女馬路跳舞掀衣露出 的士擦身而過
影片長42秒，當時正值深夜下着大雨，馬路上車來車往，但有1名穿着露腰黑色短裙、長頭髮女子在斑馬線上跳舞。她把手機放在耳邊揮手舞動，前後踱步，陶醉其中，其間有的士在她的近距離駛過，相當驚險。
打開外套「360度舞動」
女子之後舞動走近行人路，但突然對着馬路上的車輛掀開上身外套，露出內裏疑似「Bra Top」。隨後她繼續外套「大開」，扭臀轉身「360度舞動」直至影片結束。
雖然未知影片拍攝時間，但由於大雨淋漓，估計並非近日拍攝。
網民笑：自由奔放
影片震撼網民，有人笑言，「咁都截唔到車，又話香港人好有愛，一啲良心都冇㗎你哋」、「幾好啊，自由奔放」、「有練過舞」、「我何嘗唔想成為一個偉大嘅舞蹈家」、「今鋪真係Singing in the rain」。也有網民質疑是網紅「博流量」。
女子手中物品反成焦點
然而亦有大批網民「錯重點」，關注女子手中手機於大雨中仍能正常使用，「好想知佢用咩手機，防水好勁」。
