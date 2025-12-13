港鐵婦除鞋翹腳！女生慘被腳板底「對正」　1招反擊網民讚：好波

乘坐公共交通工具時，應注意自身言行以免影響他人。有女生搭乘港鐵時，遇到自私乘客脫下鞋子，並將腳板底對着她的方向，女生不禁感到噁心，拍照及留言指「佢對住我喺到做腳趾瑜珈呀」，其後決定「以其人之道還治其人之身」反擊，1招令該乘客馬上縮腳。女生她將過程拍片分享到網上獲網民激讚，「好波」、「用魔法打敗魔法」、「你要癲過佢，佢先知驚」，有人則調侃指「佢會唔會以為你挑逗佢？」、「你真係唔係flirt緊佢咩」。



有女生搭港鐵遇到自私乘客，被對方以腳板底對着，遂以1招反擊令對方馬上縮腳獲激讚。（「threads＠vvvvnty__」影片截圖）

搭港鐵遇鄰座乘客「除鞋兼翹腳」 慘被腳板「對到正」

受影響的女生在threads帳號「vvvvnty__」發帖，分享她搭乘港鐵坐在座位時，形容「無啦啦（感覺到）有嘢喺到蠕動」，令她一度以為有蟲，詎料低頭查看發現是鄰座乘客脫掉鞋子，被對方穿着襪子的腳板「對到正」，因此崩潰稱「佢對住我喺到做腳趾瑜珈呀」，感到不滿遂「以其人之道還治其人之身」反擊。

女生不滿以1招反擊 女乘客嚇到秒縮腳

從她上傳影片顯示，樓主右方穿著紫色褲的女乘客脫下鞋子，將白色襪底對向樓主，她見狀感到不滿繼而反擊，先將左腳翹起，用鞋座對着對方腳板，之後更用鞋底輕輕以打圈方式撩動一下，嚇得該乘客馬上縮下腳。樓主事後戲稱「唔好彩我今日無着襪，唔係我會除鞋同佢用腳猜包剪揼」，而她當時只可「少少地hi個five算」。

樓主先是翹起左腳，用鞋座對向該乘客腳板。（「threads＠vvvvnty__」影片截圖）

她之後用鞋底輕輕以打圈方式撩動一下。（「threads＠vvvvnty__」影片截圖）

如此動作嚇得該乘客馬上縮下腳。（「threads＠vvvvnty__」影片截圖）

網民讚好波：用魔法打敗魔法

許多網民看過影片後，都大讚樓主反擊「好波」，「你好X癲」、「無聲勝有聲」、「果然要唔內耗自己，（要）去外耗其他人」、「用魔法打敗魔法」、「你要癲過佢，佢先知驚」、「終於見到最期待嘅畫面」、「我會以你為榜樣」。有留言稱之為「最強回禮手段」，「與其忍一時激親自己，不如揩一下掃走佢哋」、「終於搵到個同我一樣癲嘅人，以前我會忍，但發覺呢啲人唔會理其他人，你點坐我咪點坐囉」、「師姐算留咗手，沒直接用鞋底隊埋去」。

樓主動作甚挑逗？ 網民笑：真係唔係flirt緊佢咩

另有人留意到樓主動作甚為「曖昧」，戲稱「我buy你逗咗佢隻腳嗰嘢」、「隻腳板底郁嗰下好有挑逗性」、「佢會唔會以為你挑逗佢？」、「撩上去嗰下多少有點猥瑣」、「你真係唔係flirt緊佢咩」、「點解可以撩得咁sexy」。

（threads＠vvvvnty__）