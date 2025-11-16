大媽連鎖米線店除鞋！戙高腳再捽腳 網民喊嘔心：腳皮加餸
撰文：桃樂斯
外出時應注意個人言行動作，應避免做出有礙觀瞻的舉動！有港男在社交平台圖文並茂地公審，指於連鎖米線店直擊1名大媽脫下鞋子，並「戙高左腳」，之後更旁若無人地在座位上「捽腳」。帖文引來網民呼喊嘔心，又狠斥大媽行為，「真係好失禮」、「點解唔外賣返屋企慢慢戙高腳食呢？」，又揶揄「腳皮加餸」。
大媽連鎖米線店公然「除鞋兼捽腳」
該港男在threads帳號「pakhei_cph」發帖，公開呼籲「有無人認領返個老X」。從他上傳照片所見，1名大媽身處連鎖米線店舖內用餐，她先是脫下涼鞋，並「戙高左腳」看手機，之後更旁若無人以雙腿盤坐姿勢，公然在座位上疑似「捽腳」，如此畫面難免令在場食客胃口盡失。
網民怒斥：真係好失禮
許多網民狠斥相中大媽行為，「真係好失禮」、「好嘔心」、「點解唔外賣返屋企慢慢戙高腳食呢？」、「大媽生活習慣成自然，尊重下自己，大庭廣眾教壞小朋友」，亦覺得餐廳職員有責任保持用餐環境整潔，「點解餐廳員工唔出聲？」
網民揶揄：腳皮加餸
有留言則揶揄該店食肆「令佢有賓至如歸的感覺」、「腳皮加餸」、「好似喺屋企咁自在，可以打破世俗嘅枷鎖，唔介意其他人嘅目光，唔容易㗎」。另有人表示「勁似我朋友個阿媽」，樓主因而笑稱「距離搵到認領人不遠了」。
（threads＠pakhei_cph）
