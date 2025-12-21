人夫戀愛腦失控！向女鄰居狂塞情書兼闖入屋摸胸　上門提親望迎娶

台灣發生男子性騷擾和非禮女鄰居案件。新北市1名人夫迷戀女鄰居，1年多來狂塞情信和傳送示愛訊息，聲稱對方是「命定妻宮」、「緣定三生」，甚至寫下「天賜良緣」等字句，受害人見狀拒絕愛意，人夫竟然趁女鄰居住所大門未鎖，擅自闖入壓制對方強摸胸部，受害人負傷申請保護令，但人夫違反保護令上門「提親」欲迎娶。案件經法官審理後，狠批男被告以「天意」、「仙佛」為名掩飾自己私慾，判囚4年10個月。



高男認為和女鄰居是「天賜良緣」，希望迎娶對方。（示意圖／gettyimages）

男被告︰我們是天賜良緣的

台媒於今年12月報道，案件在士林地院進行審理，涉案高姓人夫和受害人是多年鄰居，但高男傾慕女鄰居，從2022年開始，一直向對方狂塞紙條和信件，內容提及「您一定是我夙世良緣之人」、「我們是天賜良緣的」、「我對您今生之愛，山高海樣深」、「萬一您被人娶走，我會如刀割千瘡百孔」，甚至引用「算命結果」，聲稱仙佛安排他們結為連理，高男揚言願意為她離婚賣屋，更稱「太太若同意，就不算邪淫」。

闖入屋內強摸胸部

去到2024年8月15日深夜，高男發現女鄰居家門沒有上鎖，直接推門入屋，將她壓制地上，繼而搓揉胸部，受害人當場反抗，咬傷高男手指，才得以脫身，繼而向其他人求助。

受害人長期遭到騷擾，而且被摸胸猥褻。（示意圖／gettyimages）

上門「提親」違反保護令

警方接報到場，在屋內發現高男遺留的1雙拖鞋，而受害人臉部、唇部和頸部均受傷。警方和法庭先後向高男發出書面告誡、警告不得違反保護令，以及不得接近受害人，但高男2025年1月在友人陪同下，前往受害人胞兄住所「提親」，擺明違反保護令。

被告被判入獄4年10個月

事件最終鬧上法庭，法官認為，高男由騷擾變成入屋猥褻，加上違反保護令，顯示行為愈來愈過份，再犯風險極高，令到受害人身心嚴重受創。法官批評高男以「天意、仙佛」等字句，合理化自己行為，目的只是掩飾一己私慾，男被告接受調查時一直否認罪行，直到審訊期間證據確鑿，才肯認罪，悔意有限。法院裁定「侵入住宅強制猥褻」、「跟蹤騷擾」、「違反保護令」等罪成，判決應執行有期徒刑4年10個月，其中6個月可以易科罰金。

（綜合）