去夜總會點名前妻陪酒灌醉！撿屍亂摸拍裸照　淫男涉3罪判刑曝光

離婚不是夫妻，伸狼爪就是性侵！台北1名男子對前妻念念不忘，故意到前妻上班的夜總會，指定對方坐枱陪同飲酒，乘機將她灌醉後，再帶到旅館亂摸和拍攝全裸照片。受害人驚醒後反抗，遭男方摔爛手機阻止求救，受害人事後報警求助。



男被告最初拒絕承認所有罪行，其後只是承認拍攝裸照和摔壞對方手機，甚至無故拒席出庭而遭通緝，最終承認全部罪行，法官裁定「乘機猥褻」罪成，判處8個月有期徒刑，「違反本人意願之方法攝錄性影像」判囚6個月，以及「毀損他人物品」罪拘役50天，均可易科罰金。



受害人遭灌醉後帶到旅館亂摸和拍攝全裸照片。（示意圖／gettyimages）

到夜總會指定前妻坐枱故意灌醉

台媒於今年12月報道，涉案盧姓男子經營家族事業，和前妻離婚後，扶養2名年幼子女，但他始終無法放下對前妻的感情。2024年3月12日凌晨零時許，盧男故意到前妻上班的夜總會消費，指定要前妻坐枱陪酒，到了凌晨2時許，盧男見到前妻飲了半樽威士忌後醉倒，假裝送她回家，卻將她帶到附近旅館開房。

用iPhone拍攝受害人裸照

當時前妻爛醉如泥，盧男在旅館大廳等候入房時，已經掀開對方連身小禮服，撫摸臀部和下體，直到有其他人走近了解，盧男才暫時停手，他們入房後，盧男脫掉前妻衣物，繼而將她扔在床上，用iPhone拍攝裸照。受害人突然驚醒，要求盧男刪走裸照，雙方爆發口角期間，受害人想用手機聯絡外界求助，盧男見狀搶走女方手機，向地板連摔3次，導致手機嚴重損毀。

盧男刪除手機上相關證物，警方最終成功還原該16張裸照。（示意圖／gettyimages）

受害人驚悉遭當眾掀衣近乎半裸

直到同年5月，受害人決定報警求助，表示盧男手中仍有相關裸照，警員上門取走相關手機，發現盧男已經刪除相關證物，但最終還原該16張裸照。受害人見到警方取得的旅館大廳閉路電視畫面，才驚悉自己另遭盧男當眾掀衣近乎半裸，批評盧男「太無情」，案件在台北地院審理期間，受害人一直狂哭。

被告否認終認罪

盧男最初拒絕認罪，其後只承認拍攝裸照和摔壞對方手機，甚至無故缺席出庭而遭到通緝，最終承認所有罪行，但沒有向女方作出賠償，雙方沒有達成和解。法官認為女方身心嚴重受創，加上盧男有前科，法官裁定被告「乘機猥褻」罪成，判囚8個月，「違反本人意願之方法攝錄性影像」則是6個月有期徒刑，「毀損他人物品」罪成拘役50日，但均可易科罰金，法庭同時沒收案中iPhone，全案可上訴。

（綜合）