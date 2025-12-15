最慘六合彩｜港男選中$8200萬頭獎7個號碼　1原因獎金只剩$XX崩潰

【六合彩／頭獎／彩金】今年12月11日（第25/128期）攪珠的六合彩頭獎彩金每注高達8200萬元，二獎彩金超過92萬元，三獎彩金亦超過5萬元，不過有香港男生於社交平台發布投注彩票相片，顯示他以電腦飛買中了該期六合彩6個號碼，以及特別號碼，卻因1個原因只能領取40元安慰獎，大感崩潰。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主，「富貴由天」、「命裏無時莫強求」；不過也有網民認為只是平常事，點出關鍵，「有幾咁奇，電腦票時常發生」。



今年12月11日（第25/128期）攪珠的六合彩頭獎彩金每注高達8200萬元，二獎彩金超過92萬元，三獎彩金亦超過5萬元。（資料圖片）

25/128期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第128期六合彩攪珠結果12月11日出爐，攪出號碼是1號、5號、6號、25號、30號、42號，特別號碼43號。頭獎1注中，每注82,123,790元；2獎7.5注中，每注派929,270元；三獎358.5注中，每注派51,840元。

2025年第128期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港男選中7個號碼 因1事只獲40元獎金

攪珠後，有香港男生在Facebook群組「齊齊贏馬會」發布六合彩實體投注彩票相片，顯示他選中6個號碼及1個特別號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，大感傷心。

有香港男生發布六合彩實體投注彩票相片。（Facebook群組「齊齊贏馬會」）

從相片看到，樓主用電腦票「隨機號碼」，購買至少4注6個號碼六合彩，以及以半注購買1條複式7字彩票，彩票上的確有齊25/128期六合彩頭獎6個號碼及1個特別號碼，但因為7個號碼分布於3注不同號碼上，故沒有中頭獎。樓主悲呼：「中晒7個，不過分開3張。」

不過樓主仍算幸運，其中1注中了3個號碼，獲得俗稱安慰獎的七獎，彩金40元。

不過樓主仍算幸運，其中1注中了3個號碼，獲得彩金40元。（Facebook群組「齊齊贏馬會」）

網民安慰：起碼有錢收

網民看過帖文同情樓主，紛紛安慰，「富貴由天」、「命裏有時終須有、命裏無時莫強求」、「安慰獎都係中嘛」、「最緊要收錢」。不過也有網民認為只是平常事，「有幾咁奇，電腦票時常發生」。