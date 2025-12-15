的士司機反常舉動救長者一命！1原因拒收錢+趕客快走　家屬尋恩人

【的士／好人好事】的士司機反常舉動救1命！有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心的士司機」，指其父親因該的士司機「義舉」保住性命，大為感激，「希望可以搵返位司機，親自道謝同補返錢」。



帖文引來網民熱議，大讚「好人好事」，「祝呢位的士大哥呢2個月日日爆數生意滔滔」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「香港人真係好有愛㗎！」。



的士司機「義舉」成功救長者一命。（資料圖片）

「阻大家少少時間，我想搵返1位好心的士司機。」該香港男生於12月14日（星期日）在社交平台Threads發布帖文，尋找作為其父親「救命恩人」的的士司機。

父突暈倒 母趕回家 的士司機拒收車資叮囑「快啲跑」

樓主指出，事發12月13日早上約8時，其父親突然在家暈倒，母親接到電話後即時召喚救護車，並乘搭的士由青衣香港專業教育學院（IVE）回葵涌石蔭寧峰苑；由於情況緊急，到埗後的士司機沒有收取車資，更叫其母親「快啲跑」。

樓主指，母親趕回家看暈倒父親，由於情況緊急，到埗後的士司機沒有收取車資，更叫母親「快啲跑」。（《降魔的》劇照）

的士司機義舉救父親一命 家屬發帖尋恩人

正是這「義舉」，樓主父親性命得以保全，「救護員之後話，如果媽咪再遲少少返到屋企，要等爆門，爸爸可能會有危險」。

他們感激的士司機無私精神，母親亦對未有支付車資耿耿於懷，故希望尋回該的士司機支付車資及道謝，「媽咪一直覺得好唔安樂，希望可以搵返位司機，親自道謝同補返錢。如果你係當事司機，或者識得相關司機，請留言或dm我，萬分感謝」。

樓主發帖尋找該名好心的士司機。（Threads@tsz.ki__）

網民激讚：香港人真係好有愛

網民看過帖文紛紛讚揚該的士司機，「希望好人司機今日一台客接一台客，食飯有位泊車，入氣唔使排隊」、「祝呢位的士大哥呢2個月日日爆數生意滔滔」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「好人司機一定要睇到！」、「香港人真係好有愛㗎！」。也有網民教路，「打上的士總台，打上去應該可以幫你搵到司機哥哥」。