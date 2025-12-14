旺角男當街跪求女子影片瘋傳！抓實長裙仲咁做　站起後續震驚全網

成年男子當街跪女所為何事？本港網絡瘋傳影片，指旺角花園街有1名男子當眾向1名女子跪下，似有所求，女子幾經辛苦勸男子起身，惟男子之後又再多番跪地，並抓實女子衣物，女子激烈掙扎。雙方僵持，影片最後男子疑惱羞成怒，突然起身大力推開女子，並且遠離。



影片引來網民熱議，紛紛猜測原因，「幾十歲仲跪乜？」、「做咗男人犯嘅錯？」、「做戲？」。也有網民對男子最後舉動感到震驚，「最後都係忍唔住」、「又要跪，人哋唔show你又發爛渣」、「反轉豬肚就係屎」。



本港網絡瘋傳影片，指旺角花園街有1名男子當眾向1名女子跪下。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

旺角男當街跪女抓實衣裙

這段「旺角男子當街跪女」影片於Facebook群組「突發馬路車cam大全」流傳。影片見到，現場為旺角花園街，行人路上1名穿黑衣男子面向1名穿藍色連身裙的女子雙膝跪地，並抓實女子衣裙，女子想拉起男子但不成功，以「口遁」勸說男子，男子站起。

行人路上1名穿黑衣男子面向1名穿藍色連身裙的女子雙膝跪地，並抓實女子衣裙，女子想拉起男子但不成功。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

行人路上1名穿黑衣男子面向1名穿藍色連身裙的女子雙膝跪地，並抓實女子衣裙，女子想拉起男子但不成功。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

行人路上1名穿黑衣男子面向1名穿藍色連身裙的女子雙膝跪地，並抓實女子衣裙，女子想拉起男子但不成功。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

然而事件還未完結。鏡頭一轉，男子再次跪地拉實女子，女子猛力掙扎不果，男子捉實女子衣袖站起。

鏡頭一轉，男子再次跪地拉實女子，女子猛力掙扎不果。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

鏡頭一轉，男子再次跪地拉實女子，女子猛力掙扎不果。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

3次跪地 男站起大力推開女子

鏡頭再轉，男子又1次跪地，引來路人圍觀，這次女子掙扎得更激烈，男子疑惱羞成怒，站起來大力推開女子，女子被推出幾個身位。男子之後稍稍遠離女子，遺下水樽在地上。

鏡頭再轉，男子又1次跪地。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

這次女子掙扎得更激烈。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

這次女子掙扎得更激烈。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

男子疑惱羞成怒，站起來大力推開女子。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

男子疑惱羞成怒，站起來大力推開女子。（Facebook群組「突發馬路車cam大全」）

網民震驚：反轉豬肚就係屎

網民看過影片震驚，紛紛猜測原因，「幾十歲仲跪乜？」、「做咗男人犯嘅錯？」、「做戲？」、「加埋成200歲了，唔好搞啲咁嘅嘢」。也有網民對男子最後舉動感到震驚，「最後都係忍唔住」、「又要跪，人哋唔show你又發爛渣」、「反轉豬肚就係屎」。