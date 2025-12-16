驚險！旺角女子欲拖狗狗搭扶手電梯　男子目擊急抱起：有機會夾死

近日網上熱傳1段影片，有寵物狗疑被商場扶手電梯夾斃，引起網民關注。有熱愛動物的男子於網上發文表示，日前途經旺角一行人天橋時，見到1名女狗主欲拖着狗狗乘搭扶手電梯，他立即上前制止並抱起狗狗，女狗主即告知1原因不方便抱起，男子表示會幫忙，同時提醒女狗主扶手電梯有機會攝住狗狗的腳，不幸夾死，幸該名女狗主也十分合作，最終平安地帶狗狗搭完扶手電梯。



網民留言感謝男子，「多謝你嘅善意，希望更多人知」，亦表示「人着住鞋都會夾腳夾斷夾死啦，更何況隻狗狗赤腳仲要啲腳仔咁細隻咁幼！」、「無論小狗大狗都好，隻腳可以卡住喺扶手電梯的位置度，抱起是愛，是免受不必要的傷害」。



相關報道：商場扶手梯夾死狗片瘋傳！男女主人傷心抹淚 網民怒斥：無資格喊

有熱愛動物的男子於網上發文表示，日前途經旺角一行人天橋時，見到1名女狗主欲拖着狗狗乘搭扶手電梯，他立即上前制止並抱起狗狗。（Threads@mrdarkfloyd）

女子欲拖狗狗搭扶梯 男子目擊急抱起

該男子於Threads發文表示，途經旺角一行人天橋時，見到1名女狗主欲拖着狗狗乘搭扶手電梯，「我即刻同佢講話唔可以，我抱起佢（狗狗），佢話自己啱啱生完BB唔方便，唔緊要，我話幫你，同埋你落樓梯想抱起佢搵人幫手」，幸好女狗主也十分合作，最終由男子抱着狗狗搭完扶手電梯。

告知主人狗狗的腳有機會被攝住及夾死

男子提醒網民，若在商場、行人天橋等，見到有狗狗在扶手電梯，要立即抱起，並告知主人狗狗的腳有機會被攝住及夾死，盼勿再發生悲劇。男子說，「希望大家互相幫助，確實有好多人係無知無能同埋假設嘅，但係狗狗同貓貓嘅生命係無辜，為咗狗狗生命，希望大家行多一步，感謝大家」。

男子說，女狗主（左）稱剛分娩後不久，不方便抱起狗狗，於是他幫忙抱起狗狗搭扶手電梯。（Threads@mrdarkfloyd）

為什麼搭扶梯要抱起狗狗？ 男子：會夾腳

有網民留言表示，「啊，我真的不知道狗狗不可以站在電梯上的，唔怪得啲人抱起狗狗，明白了」。男子回覆說，「不是不可以，而是因為電梯會動的，當去到差不多向上或者向下的時候電梯梯級會摺埋，狗狗的腳會好大機會被捲入去，甚至乎失血過多而死」。

有網民批評涉事女狗主，「生完BB就喺屋企生月啦，唔好害隻狗，用下腦啦」、「養隻狗都未識點樣照顧，仲要喺初為人母？我諗生仔同養寵物一樣法定要考牌比較好」。

有網民指出，「諗起都毛管戙，唔想親眼見到呢啲事發生，但好多人真係唔知道，意外嘅嘢真係無得預計，我會唔畀佢發生，抱住上落或一齊行樓梯/搭lift」、「雖然我無養過狗，但親眼見過狗仔俾扶手電梯攝住隻腳流晒血，狗主就驚到喊晒，有時見到啲狗主任由啲狗搭扶手電梯，好心開聲提佢哋好危險，好易攝住狗仔隻腳，但每次都係無人理」。

早前有中年男女帶狗狗乘搭扶手電梯，其間狗狗疑遭夾死，2人表現傷心，分別用手或紙巾抹走眼淚。（threads影片截圖）

本港近日瘋傳1條影片，顯示商場扶手梯上有一隻寵物狗被緊夾，已沒有反應疑被夾斃，身旁一對中年男女表現傷心，一直在抹眼淚。許多網民留言直斥「自己害死隻狗，點解唔抱住佢？」、「無資格喊，根本就可以避免」、「完全接受唔到香港仲會發生啲咁嘅事」。不過隨即有人留意到，現場背後有簡體字句子，而且目擊者操普通話，故相信並非在香港發生。