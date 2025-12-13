有片！大樓起火被困女子先救2狗狗再逃生　網民感動：愛勝恐懼

面對生死一刻仍拼命守護毛孩生命，真的視毛孩為家人！菲律賓日前有大樓發生火警，火勢迅速蔓延並冒出大量濃煙，有女子被困在3樓單位，身處濃煙密佈的危險環境，仍決心先拯救毛孩，從陽台位置把2隻狗狗拋向地面民眾，在確定狗狗安全後才爬消防梯逃生。



片段被目擊者上傳到社交平台，令網民深受感動，讚賞她臨危不亂，「愛毛孩勝過對大火的恐懼」。



菲律賓有女子被困火海時，仍決心先拯救毛孩，把狗狗拋向地面民眾，短片感動全網。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

「工住兩用」大樓起火 被困女子先救毛孩再逃生

綜合菲律賓媒體報道，事發於12月10日（周三）上午7時許，菲律賓宿霧省的曼達維市（Mandaue）一棟「工住兩用」的大樓發生火警，相信是一間塑膠工廠率先起火，導致火勢迅速蔓延。當時有女住戶被困大樓內，但她危急關頭仍決定先拯救2隻狗狗生命，事件令當地民眾動容。

從3樓把狗狗拋向地面民眾

有目擊者在facebook帳戶上傳1段長約2分36秒影片，顯示1名女子被困大樓3樓的陽台位置，當時她身後已經冒出濃濃黑煙，其間樓下民眾不斷催促她盡快逃生，甚至遞上梯子。不過女子未有理會，她先將其中一隻博美犬從陽台拋下，讓地面的民眾幫忙接住，之後再往下拋下另一隻博美犬，驚險畫面引來在場人士尖叫不斷，幸好2隻狗狗最後被安全接住。

菲律賓一棟「工住兩用」的大樓發生火警。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

有女住戶被困大樓內。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她危急關頭仍決定先拯救2隻狗狗生命。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她從3樓陽台往地面拋下2隻博美犬，讓下方民眾幫忙接住。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她從3樓陽台往地面拋下2隻博美犬，讓下方民眾幫忙接住。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她從3樓陽台往地面拋下2隻博美犬，讓下方民眾幫忙接住。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

女子在消防員協助下 爬救生梯脫困

其後下方民眾再次舉起梯子，女子嘗試逃生但不果，因為梯子太短，根本未能到達3樓位置。此時火熱逐漸猛烈，熊熊火焰夾雜濃煙竄出，幸好消防員及時趕至，拿了一把較長的梯子，當時女子身後已見到火焰，她只能放手一搏，先翻越大樓的圍欄，緊抓欄上扶手把腳伸至2樓位置，成功踏到消防救生梯，並在消防員協助下終能脫困。

民眾曾舉起梯子，因為梯子太短未能到達3樓，女子逃生不果。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

幸好消防員及時趕至。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

當時火熱逐漸猛烈，熊熊火焰夾雜濃煙竄出。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

女子身後已見到火焰，她只能放手一搏，先翻越大樓的圍欄。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她緊抓欄上扶手把腳伸至2樓位置。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

她成功踏到消防救生梯。（「facebook＠Ivy Baya」影片截圖）

網民感動：愛毛孩勝過對大火恐懼

片段引來網民感動，紛紛讚揚女子危急關頭仍守護毛孩舉動，「臨危不亂！壓力下依然保持冷靜」、「愛毛孩勝過對大火的恐懼」，同時感恩女子和狗狗們終能順利脫險，並以卡通形式描繪當時情況。是次火警幸好未有造成人命傷亡，但當地媒體估計火災導致財產損失達200萬披索（約26.3萬港元），故有人建議消防部門應配備更長的救生梯，以防類似事件再生。

網民感恩女子和狗狗能順利脫險，以卡通形式描繪當時情況。（facebook圖片）

（綜合）