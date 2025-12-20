老鼠仔獨行鬧市馬路！遭急速駛至車輛輾斃　網民嘆慘：拍攝者不救

「R.I.P.！」有港男在社交平台貼出影片，指在鬧市發現1隻老鼠，獨自在馬路上行走，當時車來車往，之後直擊1輛私家車「勁快飛過」，老鼠最終不幸被輾斃，他慨嘆「見證bb老鼠幾分鐘就結束了生命」。有網民同情老鼠仔，「好慘」、「好震撼嘅紀錄片」，並藉此領悟「細路仔真係唔可以畀佢自己周圍走」、「阿媽唔睇住無得怪人」。



有港男拍片分享，直擊有老鼠仔獨自在馬路上行走。（「threads＠korchai178」影片截圖）

老鼠仔獨行行走鬧市馬路

該目擊港男在threads帳號「korchai178」上傳影片，表示「見證bb老鼠幾分鐘就結束了生命」。從影片可見，1隻身形細小的老鼠出現在鬧市街頭，沒有媽媽陪同下獨自在馬路上行走。

遭急速駛過私家車輾斃

其間車來車往，目測片中馬路至少為3線行車，而老鼠當時其實已經橫過接近2條線。不過樓主形容，他目睹1輛銀色Tesla「勁快飛過」，老鼠最終仍不幸被輾斃。

1隻身形細小的老鼠出現在鬧市街頭，獨自在馬路上行走。（「threads＠korchai178」影片截圖）

目測片中馬路至少為3線行車，老鼠當時已經橫過接近2條線。（「threads＠korchai178」影片截圖）

樓主目睹1輛銀色Tesla「勁快飛過」，老鼠最終被輾斃。（「threads＠korchai178」影片截圖）

網民覺震撼：真係唔可以畀細路仔周圍走

有網民對老鼠遭遇感到遺憾，「R.I.P.米奇」、「好慘」、「拍攝者不救」、「咁嘅情況，一嘢玩完好過，車幾次慢慢等死仲慘」、「好震撼嘅紀錄片」、「無經驗真係差好遠，係咪餓到要日光日白搵嘢食」、「細路仔真係唔可以畀佢自己周圍走」、「阿媽唔睇住無得怪人」。

並非初生老鼠？ 網民：老鼠出世係粉紅色無毛

有人驚訝老鼠似是懂得過馬路，「佢避開咗數架車輛」、「我發現佢識過馬路」，但可惜仍難逃一死，又相信片中並非「老鼠BB」，「有毛已經唔係BB啦」、「老鼠出世，係粉紅色無毛」。

