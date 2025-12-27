人性本惡？女孩揈袋撞到別人腳　被媽媽問「踩到人？」咁答超心寒

人性本惡，還是性本善？有女生於網上發文表示，日前於街上被1名目測4至5歲的女孩用紙袋撞到腳，她本能反應向後望和抬腿拍一拍，當女孩被媽媽問「你係咪踩到人？」，女孩說了1句令女生十分心寒，驚呼「真係愈嚟愈覺得人性本惡」。



事件引起熱議，網民指出，「小朋友唔一定善良」、「人性本來就係惡，係讀書令到人變善」、「我都覺得要向佢阿媽表示一下，注意自己小朋友嘅本性」、「我覺得一出世係白紙一樣，主要係近朱者赤，下句我唔打啦」、「家教問題，識生仔但唔識教，就會咁㗎啦」。



該女生於Threads發文表示，日前逛街時，有名目測4至5歲的女孩拿着紙袋在其身後，「一路行一路揈（音：fing）個袋」。女生當時穿着裙子，「佢一揈就撞咗嚟我隻腳到，我本能反應就向後望下，同埋抬腿拍下隻腳咁」，此時女孩媽媽問「你係咪踩到人？」，女孩竟然回答「係佢踩到我」。

女生直言，「omg，我嗰刻真係心寒，點解幾歲人仔可以講大話講到咁自然，真係可以秒答到佢阿媽，完全冇掙扎過咁，好恐怖」。

有網民留言表示，「即場鬧佢『咁細個就講大話』之類」，但也有網民認為「唔使幫人教女，佢哋會自食其果」、「費事幫人教女，又冇jetso」、「佢老母應該係同一類人」。

有網民指出，「你喺前面點樣踩到佢，如果阿媽信都傻」、「佢未必係想講大話，係個家長唔係問發生咩事，係個家長一嚟就問佢係咪踩到人，家長就已經準備鬧佢咁款，個細路女只係下意識反駁個阿媽，講相反嘅嘢」、「小朋友睇住大人大，有樣學樣，同埋而家有手機，任他們睇片，從中學識狡猾的嘢多過你同我的年代」。

有網民分享，「我識得個人，佢話佢永遠都唔會有錯，深入了解咗，因為佢第一次做錯就俾人打/鬧/罰，從此佢情願講大話都唔會再認錯」、「管教鬆散，見過10歲左右𡃁妹一入lift狂撳閂門掣，但之後佢阿媽啱啱趕到入嚟，佢阿媽然後問佢部lift點解咁快閂門，佢話唔知」。