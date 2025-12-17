大阪女孩中國遇車禍　回國後發文講述後續經歷　感動無數日本人

12月14日，在X平台上，一位來自大阪的日本姑娘講述了她到中國旅遊期間遭遇車禍，受到中國人友善幫助的故事。



短短2天時間，這條帖子閲讀量就超過166萬，獲得1.6萬點讚、2400多次轉發。很多人說，看完後對中國的印象完全變了。她在帖子裏問：

我現在接受的温柔，是不是世界第一多？

一位來自大阪的日本姑娘講述了她到中國旅遊期間遭遇車禍，受到中國人友善幫助的故事。（X@takomanmaru）

有陌生中國人二話不說為她付費：來到中國都是朋友（了解更多）▼▼▼

+ 9

她說，從警察、救護車、醫院、機場工作人員、空乘人員、翻譯到中國朋友，「所有參與其中的人都非常友善、迅速、熱情」。她用了一個詞來形容這種感受——「親身」，真的很親身、很温暖……

在醫院期間，因為信用卡額度不足，無法支付檢查費時，一位負責處理事故的工作人員通過翻譯軟件說：「如果你暫時溝通不成，沒有錢支付檢查費用，需要我幫忙墊付的話跟我說。」對方只是個陌生人，隨後就替她這個外國人支付了費用，並對她說：

來到中國都是朋友。發生這樣的事故已經很讓人難受了，就當跟你交一個朋友，一路平安。

聽到這話，她感到「心中的焦慮和緊張彷彿都被一層薄薄的毯子包裹住了。永遠不會忘記那一刻如釋重負的感覺」。最後，這位工作人員還說：「平安回家您發一個消息。」她回覆：

無事到家了會發消息的。

她還說，在中國的醫院裏，語言不通的情況下，醫生們用翻譯機一個一個地認真確認症狀，儘管面對不熟悉的外國患者有些為難，但沒有人因此就草率處理。

她的翻譯機還偶然捕捉到了醫生們寫病歷時的小聲交談：「這裏是國際醫院，光說中文不行，必須更加努力學習。」她說，中文的語調聽起來有時會覺得生硬、直接，但實際內容是在認真討論如何更好地對待患者，「像是在開一個小型的反思會」。她寫道：

至少，我看到的醫療現場，是誠實的、認真的、非常温暖的。

有人為了讓她安心，主動對醫院工作人員說：「給這孩子電話，讓她聯繫日本大使館。」她在中國認識的朋友——同樣是追星的粉絲——給她發來消息，給出準確指示，為她的平安祈禱。她在帖子裏說：

在那些混亂的時刻裏，有一種氛圍始終存在——我不是一個人。

而當她搭乘飛機回日本時，機場工作人員推輪椅護送，一路送她上飛往日本的航班；在飛行過程中，空乘人員大約每隄10分鐘就會過來查看她的健康狀況，名義上是確認飲料、收拾垃圾，實際上是在不動聲色地確認她的身體狀況。她覺得，「這不僅僅是工作，更是人類善良的體現」。

最後，她表示：「人們很容易被一個國家的印象、媒體報道以及人們的說話方式所迷惑，但是……在這起事故中，我看待中國的方式發生了巨大變化。我在這裏裏遇到的以及居住在那裏的人們都非常善良熱情。」

這個故事立即吸引了大批日本網友，帖子的閲讀量一天多時間就超過166萬。在留言中，有用中文的網友對她說：平平安安就好；祝福早日康復；歡迎康復以後再來中國遊玩。

當然，更多的留言是來自日本的網友。他們說：

「一個非常美好的故事；每個國家都有這麼多的好人。」

「我覺得人性無處不在，世界並非僅靠善意運轉，但我希望這種善意能夠傳播開來；世界上有很多優秀、傑出、美好的中國人，每個國家都一樣。」



【延伸閲讀】中國遊客有難 日本樂團女主唱幫忙翻譯還代付款 後續超暖心

+ 14

另外，從這位日本姑娘的社交媒體賬號訊息得知，她還是中國女子演唱組合Chic Chili成員蘇芮琪的歌迷，甚至因為蘇芮琪的一句話「我對日本章魚燒很好奇」，而在大阪開了一家章魚丸子店，這次去北京也是追星去的……

不過在12月15日，這位日本姑娘在X上表示，因為她沒有買「海外保險」，所以回日本後的治療費用都由自己承擔了。她的章魚丸子店休業意味着收入中斷，還要僱代替人員，增加人工成本。因此她希望得到有經驗的網友幫助，如何與中國的保險公司對接，或者可以通過哪些途徑解決後續的醫療費用問題。她說，不買保險是自己的疏忽，其他的損失也是自作自受，都認了，但後續的保險和治療，真的需要幫助。

最後，這個故事讓人想起一個很現實的問題：我們經常被媒體、被敘事、被片面的訊息裹挾，去誤解甚至討厭一個自己沒有真正接觸過的人……但當真正的接觸發生時，當真的遇到困難時，我們才會發現，那些被塑造成「對立面」的普通人，往往很願意伸出手來幫助你。

想起幾個月前另一位日本大姐接受日本媒體街頭採訪。那位大姐說，她去過中國十多次，對中國印象非常好。「中國人很親切，雖然愛管閒事，但他們的民族就是很愛幫助別人的特性。」對於絕大多數普通人來說，一些來自異國的善意，應該也被銘記一生。所以那些討厭其他國家的人，自己真的去過對方國家，接觸過那個國家的人嗎？

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】