港鐵逃票？乘客iPhone八達通入閘　1原因罰$1000呼冤　港鐵咁回應

【港鐵／逃票】乘搭港鐵入閘時要檢查清楚。有男乘客於社交平台發相發文，表示自己日前於彩虹港鐵站以iPhone八達通入閘，其間沒留意是否成功「嘟」入閘，結果被查票職員指「無紀錄」，涉「逃票」罰款1,000元。男乘客呼冤，出示手機八達通「有拍卡但沒有收費」紀錄，惟職員沒有理會，堅持罰款。他批評職員欠「人性化」，以及像「審犯」段愈度差，質疑「如果講到乜嘢都係個乘客責任，咁佢啲閘機嘟唔到，佢哋又冇責任嘅？」。



事件引起網民關注，有人認為港鐵處理手法離譜，但亦有大批網民認為樓主有檢查責任，「你有你嘅責任去check，你無做到check呢個責任就要負返你要罰錢嘅後果」、「職員只係負責check有冇入閘紀錄，呢啲全部都係跟程序做」、「以後小心啲望清楚先入閘」。



港鐵回覆《香港01》表示，已接獲該乘客上訴申請，會聯繫跟進。



乘搭港鐵入閘時要檢查清楚。（資料備用）

「港鐵真係黐線，咁就可以罰$1000。」該男乘客於社交平台threads發相發文，指12月14日下午5時30分左右在港鐵彩虹站以iPhone八達通入閘，由於當時人多加上正在聽歌，沒留意是否成功「嘟」閘，可是隨即有港鐵職員查票，發現沒有拍卡入閘紀錄。

男乘客iPhone八達通入閘 職員查票指「無拍卡紀錄」罰1,000元

樓主見狀問職員可否到客務中心「補錢」，又出示手機八達通「拍卡但沒有收費」紀錄，證明自己並非有心「逃票」，惟職員回應令他感到不滿，「佢（職員）嘅反應完全唔係人性化去處理，反而指責我『有責任』去檢查係咪成功嘟到，仲話要檢查我張身份證，之後就話帶我入去職員房，搞一大堆程序，然後開張$1000罰單畀我，而家香港做嘢係咪咁㗎？」。

樓主被罰款1,000元。（Threads@_vincent_ng）

樓主指，向職員出示手機八達通「拍卡但沒有收費」紀錄，證明自己並非有心「逃票」，但對方堅持罰款。（Threads@_vincent_ng）

批港鐵職員「唔人性化」：閘機嘟唔到，港鐵冇責任？

樓主又批評職員處事「唔人性化」，認為港鐵也有責任，不應把責任全部轉嫁乘客，「淨係同我講可以上訴，上訴又係咪真係有用呢？如果講到乜嘢都係個乘客責任，咁佢啲閘機嘟唔到，佢哋又冇責任嘅？最令我無奈同嬲嘅，係責任無可能，亦唔應該全部轉嫁喺乘客身上，呢$1,000完全有亂開罰單嘅感覺」。

樓主批評職員處事「唔人性化」，認為港鐵也有責任，不應把責任全部轉嫁乘客。（資料圖片）

網民爭議：港鐵處理手法離譜 vs 乘客有責任檢查

網民看過帖文議論紛紛，有人認為港鐵處理手法離譜。但亦有大批網民認為樓主有檢查責任，「你有你嘅責任去check，佢有佢既職責去捉，你無做到check呢個責任就要負返你要罰錢嘅後果」、「唔係話你有心走數，但講真邊個知？職員只係負責check有冇入閘紀錄，如果部機有問題你上訴會還你公道，呢啲全部都係跟程序做」、「個都話自己唔知㗎啦，前線都冇能力去判斷，所以會交去上訴部，再唔係，上法庭去判都得，法治社會就係咁」、「以後小心啲望清楚先入閘」。

樓主則留言回應網民質疑，「係咁話口講無憑嗰啲，我當時係show咗（拍卡但沒收費紀錄）畀職員睇，明確顯示我拍咗卡，但唔知點解冇扣到錢，我話可以即時去客服畀返錢，但職員係完全唔理，淨係話要我身份證，之後就堅持開$1,000罰單，唔滿意就上訴。咁作為一個乘客除咗硬食可以點？」。有網民提醒樓主要保留所有紀錄，「建議你留返入閘嘟唔到嘅記錄，再去上訢，應該無問題的」。

港鐵：已接獲該乘客上訴，會聯繫跟進

港鐵回覆《香港01》表示，12月14日下午彩虹站1名乘客的手機八達通因沒有乘車入閘紀錄，被發出附加費通知書，港鐵已接獲該乘客上訴申請，會聯繫跟進。

根據港鐵網頁，若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，會徵收附加費1,000元。（資料圖片）

港鐵逃票罰幾多錢？港鐵罰款機制？

根據港鐵網頁，若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士（包括違規使用2元乘車優惠及其他形式的逃票行為），港鐵人員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》，向違例乘客徵收附加費1,000元；若乘客拒絕繳交附加費或有重複逃票等情況，公司會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。