不滿酒樓收$250海鮮加工費！男女衝廚房挑機喊：出嚟！　後續絕了

香港餐廳海鮮「加工費」常掀爭議。本港網絡瘋傳影片，指有男女食客因不滿酒樓300元魚收取250元加工費，大鬧餐廳，更衝入廚房「挑機」，其他食客看不過眼叫2人收聲，「不滿就報警」。影片最後2人在酒樓職員帶同下離開，其間多次向在場食客道歉，「對唔住大家，因為我無知啊，對唔住大家吓！」。



影片引來網民熱議，「佢都好夠膽入廚房，咁多刀唔驚廚房佬打佢」、「如果只係拎條300蚊魚去清蒸就收250又真係幾onX」、「不嬲香港啲加工費都係智商稅」。不過也網民認為「加工費」沒有問題，「係2斤幾300平啫，你攞條1,300去加工咪覺得抵囉」、「公道啲老實講，廚藝都係人哋一手一腳去練返嚟，技術好唔好都係人哋嘅手藝」。



本港網絡瘋傳影片，指有男女食客因不滿酒樓300元魚收取250元加工費，大鬧餐廳，更衝入廚房「挑機」。（Threads@keepfitforhealthy）

「不滿加工費，X人老XX到入廚房！」有食客於12月14日在Threads「西客系列」發布影片，指有1對男女食客自行購買1條重2斤多、價值300元的魚讓酒樓「加工」，被收取250元「加工費」；2人不滿收費貴，竟走入廚房「發難」，惹來其他食客怨言，「條友話自己買條魚都只係$300，加工費收咗$250，本身喺自己位到已經X咗好耐，之後再X埋入廚房，其他食客睇唔過眼，叫佢唔好嘈，不滿你就報警」。

海鮮加工費幾多錢？食客嫌貴衝入酒樓廚房「挑機」

影片長55秒，見到該對男女已走入廚房，情緒激動，高呼「報警」。2人在廚房內爭論約30秒後，男方呼喝「出嚟！」，女方則略帶口音說「出嚟講！出嚟講！出嚟講！」。

該對男女已走入廚房，情緒激動，高呼「報警」。（Threads@keepfitforhealthy）

後續是這樣 女食客道歉：我無知，對唔住

影片最後，2人在酒樓職員帶同下離開廚房，其間女方向在場食客方向雙手作揖，又高舉雙手道歉，「我唔係黐線，對唔住大家，因為我無知啊，對唔住大家吓！」，隨後走出鏡頭。

2人在酒樓職員帶同下離開廚房，其間女方向在場食客方向雙手作揖，又高舉雙手道歉。（Threads@keepfitforhealthy）

網民笑：好夠膽入廚房 爭議海鮮加工費收費水平

網民看過影片議論紛紛，有人佩服2人「勇氣」，「佢都好夠膽入廚房，咁多刀唔驚廚房佬打佢」、「香港老規矩，X㕑房，無着數」、「不嬲香港啲加工費都係智商稅，買料加工，條數仲貴過喺餐廳直接嗌嚟食」、「如果只係拎條300蚊魚去清蒸就收250又真係幾onX」，惟有人疑惑，「入廚房做乜？又唔係廚房話事」。

不過亦有網民認為「加工費」沒有問題，「唔係加工費250貴，係2斤幾300平啫，你攞條1300去加工咪覺得抵囉」、「公道啲老實講，廚藝都係人哋一手一腳去練返嚟，技術好唔好都係人哋嘅手藝，另外飲食行業唔賺加工費或烹飪費，咁飲食業應該賺乜嘢錢？」。