唐氏症患者搭巴士！坐關愛座慘遭中年人喝罵　乘客不忍助發聲獲讚

欺凌弱小，難道就是強者？有乘客搭乘巴士時，遇到1位唐氏綜合症患者一同乘車，對方原本坐在關愛座，突然1名中年人上車，該患者已經好心提醒對方，可以坐在其後排關愛座，但竟遭到辱罵「你咁後生坐其他啦，我見你一次鬧你一次呀真係」，而唐氏患者被罵只好起身讓位。



樓主目擊過程看不過眼，遂挺身為對方發聲，連串反擊懟得中年人不敢回應，獲網民激讚，「多謝你嘅仗義」、「佢當時可能好驚，好在有你幫拖」，同時批評歧視弱勢社群的行為，「點解啲人咁X街，連唐寶都要恰」、「畀着（係）個大隻佬，個X老聲都唔敢出」。



有唐氏綜合症患者坐在巴士關愛座，慘遭1名中年人辱罵。（「threads＠for9talk」圖片）

唐氏綜合症患者坐關愛座遭喝罵

該乘客在threads帳號發帖，指他甚少在上下班途中和人起爭執，因擔心被同事看見會現「是非」，但他近日搭乘巴士時實在按捺不住。事緣他和1位患唐氏綜合症患者一同上車，對方原本坐在關愛座，但車門關上後有名中年人突然截停並登車，唐氏患者見狀便招手示意對方可以坐於其後排關愛座，詎料遭對方辱罵：「你咁後生坐其他啦，我見你一次鬧你一次呀真係。」

樓主挺身助發聲 中年乘客被懟後不敢反駁

樓主表示當時車廂其實「大把位」，而唐氏患者被罵後只好讓位，並移至後排座位，目擊過程的樓主看不過眼，直言「我聽到火都嚟」，遂以連串反擊怒斥中年人，「人哋又上車先，提埋你後面有位，你仲惡人先告狀」、「咩叫見親佢都鬧呀？你邊個呀？」、「畀$2你仲咁阻地球轉，X老」，懟得對方完全不敢反駁。

唐氏患者不時被人欺負 但仍堅持禮讓

樓主續稱，該架巴士沿途或會經過庇護中心，不時會遇到特殊人士，但就讚揚事件中的唐氏患者「其實係最乖」，平日雖然會被其他特殊人士欺負，但仍堅持禮讓，希望對方下次可以好好保護自己。樓主指「自問唔係咩好人」，挺身發聲並不是求回報，只是希望大眾遇到不公事情便要幫忙發聲「香港人（可以）幫香港人」。

樓主讚揚事件中的唐氏患者「其實係最乖」，平日雖會被人欺負，但仍堅持禮讓。（示意圖／資料圖片）

恃老賣老、欺善怕惡？ 網民：點解咁X街連唐氏患者都恰

許多網民紛紛圍轟涉事中年人歧視弱勢社群，「恃老賣老」、「點解啲人咁X街，連唐氏患者都要恰」、「有時啲人就係咁欺善怕惡，呢啲X老我就真係見一鑊X一鑊」、「建議取消關愛座」、「畀着（係）個大隻佬，個X老聲都唔敢出」、「以前去過中心做義工，大部份唐氏患者好乖好可愛㗎，即使所謂嘅嚴重，其實情緒平伏後都可以溝通到。盡量包容下，唔想包容都唔緊要，行開啲囉」、「希望那老人家也學識關懷他人」。

網民感激樓主代發聲：多謝你嘅仗義

有留言就感激樓主代為發聲，「佢哋（唐氏患者）好善良同埋唔想同人嘈，啲人就係咁恰佢哋」、「香港好少人肯伸出正義之手」、「多謝你嘅仗義」、「佢當時可能好驚，好在有你幫拖」、「欣賞你有勇氣鬧爆條X老，更加欣賞你有觀察同留意同你搭同一程車嘅人」、「下次見到唐寶可以讚返佢，佢無做錯」。

（threads＠for9talk）