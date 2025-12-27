淫老爺2次性侵！冒子簽名陪媳婦墮胎　她含恨離世法庭判決顯公義

媳婦有經濟困難，長輩竟乘人之！台灣彰化1名女子在丈夫入獄後，全家經濟依賴老爺支援，豈料老爺2次向她伸出狼爪，甚至導致她懷孕。淫老爺事後陪同媳婦墮胎，更在同意書上偽冒兒子簽名，試圖掩飾罪行。兒子出獄驚悉事件，受害人懷疑因此含恨離世。



淫老爺捱告後辯稱媳婦是有外遇而懷孕，他才陪同對方去墮胎，更指由於阻止媳婦出軌，所以遭到誣告。惟法官經審理後拒絕接納被告口供，判處他1年6個月有期徒刑。



受害人遭到老爺2次性侵。（示意圖／shutterstock）

老爺是家中經濟支柱

台媒於今年12月報道，涉事夫妻於2017年結婚，育有2名子女，全家與男方父親同住。受害人的丈夫於2018年和2020年兩度入獄服刑，而受害人沒有固定收入，家中經濟來源幾乎全靠老爺，懷疑有人因自己是家中經濟支柱，因而對媳婦動了色心。

首次性侵後懷孕墮胎

事發於2022年2月，老爺趁家中無人之際，在住所性侵媳婦得逞。同年4月，受害人發現自己懷孕5周，決定人工流產，老爺不但陪同媳婦求醫，而且在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」冒認兒子簽名，甚至加註「願意負法律責任」字眼，試圖營造兒子同意媳婦墮胎的假象。

受害人被老婦性侵後懷孕，需要墮胎。（示意圖／shutterstock）

第2次性侵被迫停止

墮胎後大約6個月，即是同年10月，老爺再度闖入媳婦房間性侵，其間年幼孫女一直敲門詢問「為什麼鎖門？」，老爺才被迫收手。受害人身心嚴重受創，出現憂鬱自殘等行為，帶同2名子女逃離住所，向友人求助報警。

男被告拒絕認罪

案件在法庭審理時，獸老爺全盤否認罪行，辯稱媳婦因有外遇而懷孕，自己是「怕在村裡被說閒話」，所以才陪同她墮胎，男被告甚至反稱自己阻止媳婦和其他男性來往，所以才遭到挾怨報復。

男被告反稱自己阻止媳婦和其他男性來往，所以才遭到挾怨報復，但法官沒有接納，判處入獄1年6個月。（示意圖／shutterstock）

妻子遭性侵鬱鬱而終

受害人丈夫表示，服刑期間，妻子每月都前來探監，其間曾經透露遭老爺騷擾，2022年下半年，其精神狀態明顯異常，直到2023年3月，父親突然探監告知「妻子已經過世」，他才知道妻子曾經被迫墮胎，自己沒有授權父親簽名，不排除妻子因遭到性侵，最終鬱鬱而終，所以訴諸法律，為亡妻討回公道。

被告入獄1年6個月

法官經審理後，認為男被告口供內容前後不一，所以沒有接納，法官認為被告知道自己是家庭經濟支柱，利用權勢地位2次性侵媳婦，導致受害人身心嚴重受創，甚至懷孕墮胎，加上被告拒絕認罪，就2次「利用權勢性交」罪行，各判處1年有期徒刑，合併應執行1年6個月。

