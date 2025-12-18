男子涉偷街市檔主錢箱手機　同日向兩區魚檔落手　網民斥：咁賤格

同日連偷兩區街市魚檔財物極猖狂！有街市魚檔檔主家屬近日於網上發文公審及追尋1名男子，指該男子接連於長沙灣保安道街市及元朗大橋街市，偷竊檔主錢箱及手機，目前已報警，他盼能尋回手機，因手機內有媽媽大量珍貴回憶。



網民於帖文留言表示，「咁賤格偷人血汗錢，支持報警」、「明知周圍都係閉路電視，明目張膽口罩都唔戴搶錢，天有眼，全城捉賊啊！」、「只求追返電話就真係難啲，呢啲一定轉個頭就賣㗎啦」。



該檔主家屬於Threads發文講述，事發於12月15日下午3時左右，1名穿灰色上衣、深色外套及長褲、白色波鞋的男子，於長沙灣保安道街市1魚檔假裝買餸，「左揀右揀，揀咗十幾分鐘，檔主一背向佢就伸手去偷晒成袋錢同電話！」。樓主問「有無人識佢？」，他只盼能尋回手機，因「家母大量珍貴回憶喺電話」。

男子涉偷街市檔主錢箱手機

樓主其後又分享，收到其他人傳訊息指，該男子於同日下午5時許，轉到元朗大橋街市繼續偷竊魚檔檔主財物，「成個錢箱攞走人哋」，樓主大呼「大癲，同行睇路呀」。

樓主指出，已報警及落了口供，暫時未有新消息。（Threads@someoneknows67）

網民批：咁賤格偷人血汗錢

樓主指出，已報警及落了口供，暫時未有新消息，「希望大家年尾都多多留意自己嘅錢財，唔好畀呢啲咁嘅人有機可乘，搞到香港變得唔安全」。

網民留言表示，「賊眉賊眼咁X樣」、「人渣！咁大個男人不知所謂」、「又年尾冇錢，明知周圍有cam都唔理」、「鏡頭好清楚，希望快拉到佢」。