壽司郎迴轉壽司被人偷食？疑被夾走魚生剩白飯　港男：邊個咁大膽

過往不時出現「淨食魚生唔食飯」事件，引來網民兩極爭議，如今竟演變成「偷魚生」？有港男在壽司郎用餐期間，發現迴轉帶出現1碟只有2件白飯、而缺少刺身的壽司，懷疑有人中途夾走「偷食」。另有食客亦分享，同樣在壽司郎迴轉帶發現多碟只有白飯、沒有刺身的壽司，當中碟面更清晰可見有豉油跡以及疑似芥末，故發文斥：「到底邊個咁X街？」



有網民戲稱「旋轉（二手）拍賣」、「二手壽司」，又透露曾目睹迴轉帶被缺德者掉棄垃圾和已使用的紙巾，故不會選擇迴轉帶上的壽司，「已經習慣咗用pad落order，唔會喺輸送帶直接攞嘢食」。



有港男到壽司郎用餐，發現迴轉帶上壽司疑被人偷食，遭夾走魚生剩下白飯。（「threads＠barista__samu531」影片截圖）

壽司郎迴轉帶壽司被人偷食？ 疑被夾走魚生「剩白飯」

該港男於12月8日（周一）在threads帳號「barista__samu531」發帖，表示「邊個咁大膽夾走咗（刺身），得返嚿飯」。從樓主上傳影片可見，他當時坐於壽司郎卡座座位，其左方的迴轉帶突然出現1碟沒有蓋上透明蓋、只有2件白飯而沒有魚生的壽司，他懷疑是有人在座位直接取走刺身享用，引來同桌友人及前枱食客紛紛拿出手機拍攝「奇景」。樓主事後笑稱要為壽司郎「新推介的壽司」進行改名大賽，他率先拋出構想，並命名為「國王的新衣」。

迴轉帶出現1碟沒有蓋上透明蓋、只有2件白飯而沒有魚生的壽司。（「threads＠barista__samu531」影片截圖）

樓主友人及其他食客拿出手機拍攝「奇景」。（「threads＠barista__samu531」影片截圖）

食客其他分店用餐 均有類似情況

其實同日較早亦有食客在社交平台分享類似情況，指他當時在鰂魚涌壽司郎分店用餐，他目測至少有4至5碟壽司都是沒有魚生，只剩下白飯，覺得情況誇張，故發帖質疑「到底邊個咁X街？」而最令他愕然的是，店內其他食客見狀「完全無反應」，但他當下已即時向店員反映。

壽司無魚生 碟面清晰可見豉油、芥末跡

他上傳2張照片，顯示其中1碟價值17元的金色碟壽司雖然有被蓋上透明蓋，但裏頭的壽司卻沒有魚生，碟面甚至清晰可見有豉油跡，以及疑似芥末；另一碟紅色碟則更為驚人，白飯不但沒有魚生在上，而透明蓋亦不翼而飛。

有食客在鰂魚涌分店用餐遇同樣情況，碟面清晰可見豉油跡，以及疑似芥末。（「threads＠zuk1oo」圖片）

有紅色碟壽司的透明蓋更是不翼而飛。（「threads＠zuk1oo」圖片）

網民嘲二手壽司：係咪肥牛哥啊？

帖文引來網民調侃，「旋轉（二手）拍賣」、「二手壽司」、「係咪肥牛哥啊」，又分享曾直擊缺德食客舉動，表明不會選擇迴轉帶上的壽司，「我見過輸送帶上有幾隻碟放垃圾同用過嘅紙巾，發現原來係後面幾位大媽放上去」、「已經習慣咗用pad落order，唔會喺輸送帶直接攞嘢食」，並建議店舖找出涉事食客嚴懲，「同員工講，等佢哋睇cctv」。

估計並非有人「偷食」？ 疑壽司郎員工這樣說

不過有疑似壽司郎員工現身說法，估計是另有原因，而非有人存心「偷食」，「其實製飯嗰條輸送鏈好近出邊條迴轉鏈，如果員工整壽司唔小心撞咗落去，（魚生）會跌咗出去都唔知」。

（threads）