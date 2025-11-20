元朗男學生偷$440玩具！被抓後續竟這樣：好大膽　店員處理惹爭議

不應偷竊！本港網絡流傳影片，指元朗玩具站有男學生偷竊「斷正」，被男店員抓實手部及衣領，而事件後續亦令人相當意外，拍片者感到驚訝「而家啲細路都幾大膽，偷嘢仲要着住校服」。



不過店員處理手法反惹來網民爭議，「小朋友嚟啫，使唔使咁樣捉佢？」、「一陣個細路有啲咩事話唔舒服佢就麻煩」；但也有網民支持店員，「店員有責任感」、「偷嘢點可以姑息？」。



警方回覆《香港01》表示，11月18日中午接獲報案，指1名男童在元朗朗日路1商場店鋪內盜去約值440元玩具，元朗警區刑事調查隊第二隊接手調查案件，於同日下午在元朗區拘捕該名13歲男童，涉嫌「店鋪盜竊」。他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。



本港網絡流傳影片，指元朗玩具站有男學生偷竊「斷正」，被男店員抓實手部及衣領。（Threads@raptorkobe）

偷竊行為應該杜絕。有網民在11月18日晚上於社交平台threads發布影片，指指元朗玩具站有男學生偷竊被店員抓住，留言「而家啲細路都幾大膽，偷嘢仲要着住校服」。

元朗男學生偷竊「斷正」 被店員抓實

影片長13秒，見到玩具站位置1名男店員，抓着1名穿着校服男生的手碗及衣領，男生掙扎，其間有1名穿黑衣男子走近拍店員膊頭，似乎正在詢問情況。

玩具站位置1名男店員，抓着1名穿着校服男生的手碗及衣領。（Threads@raptorkobe）

玩具站位置1名男店員，抓着1名穿着校服男生的手碗及衣領。（Threads@raptorkobe）

男生掙扎。（Threads@raptorkobe）

後續是這樣

樓主補充，「頭先我喺間舖睇嘢，見個職員係咁喺我附近行嚟行去，仲以為係𥄫住我，原來係𥄫呢個𡃁仔」。他續說，最終男生「跑走咗」，之後有警察到場。

樓主指，最終男生「跑走咗」，之後有警察到場。（Threads@raptorkobe）

店員處理手法惹爭議

影片引來網民熱議，爭論店員處理手法，「其實個staff真係唔好咁落力捉，一陣個細路有啲咩事話唔舒服佢就麻煩」、「小朋友嚟啫，使唔使咁樣捉佢？」、「希望店主可以畀佢1次機會改過自新」。但也有網民支持店員，「店員有責任感」、「偷嘢點可以姑息？」。