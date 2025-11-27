廣東爸爸懷疑「小偷躲門後」大喝一聲用力狂推　她慘被「撞穿嘴」

中國廣東一名女子在外地工作，趁著休假偷偷回家，本想錄下給爸媽驚喜的溫馨片刻，沒想到卻因躲在門後等待時被誤認為小偷，父親衝上前用力推門，意外把她的嘴唇撞出一個洞，驚喜瞬間變意外。



據了解，女子長期在外工作，難得休假返鄉，所以想嚇嚇爸媽。她特別在房間架好攝影機，準備紀錄父母驚喜瞬間，一切備妥後，她躲在臥室門後靜待二老返家。

女子在外地工作，趁著休假偷偷回家，本想錄下給爸媽驚喜的溫馨片刻，沒想到卻因躲在門後等待時被誤認為小偷，父親衝上前用力推門，意外把她的嘴唇撞出一個洞，驚喜瞬間變意外。

女兒躲門後拍驚喜影片 爸媽誤以為遭闖空門

沒想到她的動靜太大，引起嬤嬤注意，加上家中小狗狂吠不止，讓媽媽覺得不對勁，懷疑遭小偷，趕緊叫爸爸幫忙查看。爸爸見門後有人影，大聲喝斥：「誰在裡面？裡面有沒有人？他X的！」說完便用力推門。

此時躲在門後的女兒瞬間痛得癱倒在地，嘴唇當場破洞。爸爸疑似還未搞清楚狀況，繼續追問：「是誰啊！？」女兒則忍痛回喊：「你說是誰啊？」爸爸見狀才發現是自己女兒，當場無語。

事後女兒向鏡頭展示紅腫破皮的嘴唇，痛哭直呼：「我真的是服了！」影片曝光後，網友們紛紛調侃：

「你爸不是以為小偷，你爸是以為你媽藏人了 」

「你就說這父愛多麽深」

「沒拿菜刀已經不錯了」

「感覺這一推嘴巴好痛」

「你爸爸給你做的嘟嘟唇吧」



