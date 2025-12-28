屯馬綫女乘客讓座給老翁！女子即衝前攝入搶位　網民轟︰叫佢起身

讓座是美德，但讓出座位後被其他人搶位，當然感到氣憤。本港有女子在網上表示，日前乘搭屯馬綫，見到1名大約70歲老翁，便打算讓座給對方，於是起身走前2步叫伯伯坐下，「一轉身，即刻有個30幾歲左右嘅香港女性係衝過去，攝入去坐」，老翁見狀大感尷尬，明言寧願站立，港女慨嘆「面皮點解可以咁厚？」。



大量網民留言「我會同佢講，『個位係讓畀呢位伯伯的，唔該！』，看誰尷尬」、「如果係我，會即時叫佢起身」、「應該大聲叫阿伯過嚟坐」。



樓主表示，該名港女「係衝過去，攝入去坐」，霸佔其讓出的座位，樓主拍攝對方腳部和手袋。（threads@www__iii圖片）

打算讓座即遭人搶位

樓主在threads表示，日前乘搭屯馬綫剛巧有位，其間見到1名目測年約70至80歲老翁，阿伯當時背對樓主，樓主想讓座給對方，起身後沒有在座位放下個人物品，「好近，只係2步，我過去拍一拍伯伯膊頭叫佢坐」，豈料他們轉身，見到另1名目測30多歲女子「係衝過去，攝入去坐」，老翁感到尷尬，表示選擇不坐。

老翁感到尷尬，表示選擇不坐。（示意圖/資料圖片）

網民︰畀我就爆到佢起返身

樓主形容對方行為令人尷尬，「個面皮點解可以咁厚？」，同時拍攝對方腳部和手袋，帖文引來許多網民熱議，「畀我就爆到佢起返身」、「我做法係會叫阿伯過來，阿伯準備坐低一刻先起身」、「虐待老人家？」、「可能佢本身唔知，但之後見到你同伯伯個反應，都唔畀返個位出嚟，就真係過份」。

（threads@www__iii）