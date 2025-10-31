港鐵男與3孩爭位坐　港媽指責反遭手機燈照射　網民怒斥：冇人性

小朋友也欺負實在太沒品！有港媽於網上發文公審有男子與小朋友「爭位坐」，她帶着3個小朋友乘搭港鐵，小朋友各坐了3個位，穿灰色上衣男子「卻夾硬坐落去」，導致小朋友不敢坐，主動讓座。港媽不忿小朋友被欺負出聲指責，灰衣男反問有何問題，雖最終主動起身，卻用手機燈光照射他們報復。



不少網民留言指責灰衣男，「男人老狗同細路爭位坐」、「小朋友都蝦，冇人性」、「3個人坐3個位，就算有身形較小，有空位都唔應該坐落嚟」、「最憎肉貼肉」、「冇邊界感！乞人憎！」、「三唔識七，要坐咁近小朋友，係唔係有咩企圖想抽水」。



有港媽於網上發文公審穿灰色上衣男子與小朋友「爭位坐」。（Threads@bgkk830）

該港媽於Threads發文表示，「3個小朋友坐3個位，灰色衫嗰位男士夾硬坐落去，令到小朋友唔敢坐，起身畀佢，阿媽我出聲，佢仲問我有咩問題，我話3個小朋友坐3個位有咩問題，你點解要夾硬坐落嚟，佢先起身，仲特登用燈射住我哋！」。

港鐵男與3孩爭位坐

港媽分享於港鐵車廂內拍攝的照片及影片，見到灰衣男確實開着手機燈光照射他們，光線刺眼。港媽於留言區補充，「佢哋（灰衣男與同行藍衣男）一上車已經勁想坐，見小朋友隔籬仲有啲位就攝落去」、「佢後尾都冇再出聲，所以我哋都無再理佢」。

港媽不忿小朋友被欺負出聲指責，灰衣男反問有何問題，雖最終主動起身，卻用手機燈光照射他們報復。（Threads@bgkk830）

網民：小朋友都蝦，冇人性

網民紛紛留言批評灰衣男，「正常嘅男士唔會咁做」、「坐少陣會死」、「牛高馬大同小朋友爭位坐，佢一定未聽過大蝦細，畀屎餵」、「唔好話男人，大人都唔好同小朋友爭啦」、「佢蝦你一個女人仔，有男人喺度睇下佢敢唔敢」、「可能細個嗰時都俾人逼開，文化差異」、「因為就算3個大人佢哋都會攝落去，所以佢會覺得小朋友無問題」。

亦有網民表示，「勇敢媽咪」、「有小朋友就唔好同佢哋硬碰」、「啲人無品，唔好放喺心，激親自己」、「嗌非禮！咁樣坐埋嚟，點知你想做乜，仲要係小朋友，要保護兒童！」。