浸大多人爭位「反枱」瘋傳！食物遍地、阿叔狂X　疑目擊者爆內情

大學校園因何事要「反枱」？本港網絡瘋傳多張相片，指浸會大學校園露天位置，有人因事爭執，更當場「反枱」，把1張長枱翻倒「4腳朝天」，食物、湯汁散落長椅及地上，情況相當混亂，有多名保安到場處理。



事件引來網民熱議，不少人震驚竟能翻倒沉重的長枱，「咁重嘅枱都反得起，平時食咩蛋白粉……」、「想知點做到 我連張凳都移唔開」、「我諗得體育嗰班師兄先做到」。也有網民關注事發原因，「有冇人知咩事？我淨係聽到個阿叔黐脷筋係咁X」，而其後有自稱目擊者的網民透露疑似內情。



《香港01》記者已向浸大查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳多張相片，指浸會大學校園露天位置，有人因事爭執，更當場「反枱」（Threads@dondongxp）

「反枱」隨時發生危險，切勿嘗試。有男生於10月27日（星期一）下午在社交平台Threads發布多張相片，留言指「浸大反枱」。

浸大校園「反枱」 食物、餐具散落一地

從相片見到，現場為浸大善衡校園露天位置，擺放了多張長枱及長椅，其中近樓梯口1張長枱被翻倒「4腳朝天」，食物及湯汁倒瀉在長椅及地上，碗、餐盤均散落地上，環境凌亂污糟。

現場為浸大善衡校園露天位置，近樓梯口1張長枱被翻倒「4腳朝天」，食物及湯汁倒瀉在長椅及地上，碗、餐盤均散落地上。（Threads@l.t.h.203105）

現場為浸大善衡校園露天位置，近樓梯口1張長枱被翻倒「4腳朝天」，食物及湯汁倒瀉在長椅及地上，碗、餐盤均散落地上。（Threads@l.t.h.203105）

現場為浸大善衡校園露天位置，近樓梯口1張長枱被翻倒「4腳朝天」，食物及湯汁倒瀉在長椅及地上，碗、餐盤均散落地上，有數名保安人員到場處理。（Threads@l.t.h.203105）

保安到場 多人圍觀

多名保安到場處理，正向1名戴眼鏡，穿上深色短袖裇衫、打呔的男子查詢，相信他是其中1個當事人。男子旁邊還有多名年輕男女，未知是否其他當事人，附近則有大批人士圍觀。

多名保安到場處理，現場有多人圍觀。（Threads@l.t.h.203105）

多名保安到場處理，現場有多人圍觀。（Threads@l.t.h.203105）

網民震驚：咁重都反到

網民看過照片驚訝，紛紛關注如何能夠「反枱」，「食到母校花生，發生咩事咁重嘅枱都反得起」、「呢張枱都反得起，平時食咩蛋白粉……」、「呢款枱咁重都反到，出色」、「想知點做到 我連張凳都移唔開」，笑言「我諗得體育嗰班師兄先做到」、「散打比賽場地？」、「以後介紹浸大名物可以講反枱了」、「難食到反枱？」。

疑目擊者講內情

也有網民關注「反枱」原因，「有冇人知咩事？我淨係聽到個阿叔黐脷筋係咁X」，隨即有自稱目擊者的網民透露，「好似係成班人無問佢就坐低……」。