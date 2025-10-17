城大飯堂爭位！港女放袋佔位　取餐1分鐘遭2女搶位　片段瘋傳惹議

城市大學（CityU／城大）飯堂日前發生搶位事件，影片在網上瘋傳。其中1名女事主在社交平台發文，指當時因需要離座前往取餐，故將手袋放在座位，詎料約1分鐘後取餐折返，驚見有2名女子擅自移開她的手袋，並坐於其座位。事主於是和2女理論，指對方反駁「個位無寫我名」、「唔可以用啲袋嚟霸住個位」，雙方爭論不休，甚至驚動飯堂職員上前處理，相關片段曝光後亦惹來網民激辯。



有部份留言指責樓主不應以手袋霸位，「個個擺個袋喺到當霸咗個位，點知你擺幾耐」、「你都識說『你們（哋）』，怎麼不找人看管個位」、「咁你究竟係1個人定2個人？」，但大多數網民批評2名搶位女子「不要臉」，「見到有人擺包tempo（紙巾）喺枱面都唔會坐落去啦，更何況你擺咗個袋」、「不鍾意人哋拿東西霸位是一回事，但人哋擺了東西在那裏照坐真的很肉酸」；有人則指樓主並非「人肉霸位」，而是因為去取餐才短時間離座，「樓主都係離開咗個位1分鐘啫，唔講以為返咗轉屋企再出嚟」。



有港女於城大飯堂放袋霸位，公審被2名女子移走手袋強行佔座。（「threads＠xibace__」影片截圖）

二維碼點餐後 港女放袋離座取餐

女事主在threads帳號「xibace__」上傳2條影片，公審在城市大學飯堂內，遭2名操普通話的女子擅自移開她手袋，並搶佔她的座位。樓主在帖文表示，當時掃瞄座位的二維碼點餐後，需要離座前往取餐，遂將手袋放在座位上，相隔約1分鐘後返回「個位就無咗」，於是和對方理論。

1分鐘後取餐折返「個位就無咗」

樓主形容對方解釋，「個位無寫我名」、「唔可以用啲袋嚟霸住個位」，對方之後更聲稱「可以幫我拎啲袋走，叫我搬去第二個位」。樓主表示，當時旁邊曾經有人提醒2名女子，座位已經有人坐，但遭對方無視，「佢哋都要照坐」。樓主強調城大飯堂是沒有送餐服務，意指她必須自己前往取餐，故不滿片中2女強行霸佔她原本的座位，狠斥「人無恥便無敵」。

2名女子被指移走樓主手袋並強行佔座。（「threads＠xibace__」影片截圖）

穿着白色上衣的女子以普通話詢問飯堂職員「我們食堂可以這樣佔位嗎？」（「threads＠xibace__」影片截圖）

女職員操普通話的明確表示「不可以」，然後指向後方方向，請樓主坐另一邊。（「threads＠xibace__」影片截圖）

女子事後繼續用餐。（「threads＠xibace__」影片截圖）

搶位女子：我們這邊沒有人放東西

從影片所見，當時2名操普通話的女子坐於座位上用餐，而樓主則站在旁邊。其中1名穿黑色上衣的女子聲稱「沒有碰別人的東西」、「我們這邊沒有人放東西」，然後樓主和同行男生即時指向另一方向「那個就是我的（包）」，相信是指責2名女子擅自移開她們的手袋，並放到對面座位。

港女不滿飯堂職員安排

其時見到有飯堂職員到場調停，另1名穿白色上衣的女子以普通話詢問：「我們食堂可以這樣佔位嗎？」同樣操普通話的女職員明確表示「不可以」，但指事件需要向學校再反映，稱當下「沒辦法解決」，然後指向後方方向，請樓主「你坐這邊吧」。樓主對有關安排感到不滿，「我擺個袋喺到，跟住俾人坐咗（個位）囉，跟住呢2條友照喺到食飯，咩事呀？」，及後有男聲安慰樓主「點都好，坐住先」，片段至此告終，未知事件後續發展。

另1條影片顯示，樓主走到後方另一排座位，繼續用手機拍攝2名女子，其中穿黑衣、戴眼鏡女子更向同行女子竊笑，疑似取笑她。樓主氣憤不已表示「照坐囉、照坐囉，我啲嘢就擺喺到，跟住兩條友就坐喺到」，又舉起大姆指揶揄對方「犀利」。

樓主走到後方另一排座位，繼續用手機拍攝2名女子。（「threads＠xibace__」影片截圖）

其中穿黑衣、戴眼鏡女子更向同行女子竊笑，疑似取笑事主。（「threads＠xibace__」影片截圖）

事主極不滿，舉起大姆指嘲諷對方「犀利」。（「threads＠xibace__」影片截圖）

事主放袋霸位行為惹議

事件引來網民關注，有人先是批評樓主放袋霸位行為，「你拎個袋霸位同人肉霸車位有乜分別？個個擺個袋喺到當霸咗個位，點知你擺幾耐」、「你都識說『你們（哋）』，怎麼不找人看管個位」、「咁你究竟係1個人定2個人？」，又嘲諷稱「唔怪得香港咁多公共交通工具座位長期有人擺嘢，原來代表有人坐」。

強搶座位2女被轟不要臉

但更多留言炮轟片中2女「厚臉皮」，「還好意思繼續吃」、「佢哋真係好鍾意扮傻，扮唔知有人」、「先搵位再買嘢食，唔係好正常咩」、「買完無位我踎喺地下食？」、「見到有人擺包tempo（紙巾）喺枱面都唔會坐落去啦，更何況你擺咗個袋」、「點解咁多人覺得未經別人同意就移開人個袋係無問題」、「我見到袋一定唔掂，最怕俾人屈偷嘢」、「不鍾意人哋拿東西霸位是一回事，但人哋擺了東西在那裏照坐真的很肉酸」、「自私是無藥醫，沒有財物損失已算執身彩」。

事主獲撐非霸位：只係出去攞嘢食

有人又指樓主放下手袋舉動，其實根本不算霸位，「覇位是指人未到位先佔，或者一個人霸多過一個人的位，或者坐在這裏不消費」、「樓主都係離開咗個位1分鐘啫，唔講以為返咗轉屋企再出嚟」、「重點唔係霸位，只係出去攞嘢食」，故有人建議事主「以魔法打敗魔法」，「佢個餐都無寫佢個名，咁你都可以拎佢個餐嚟食」、「鼻敏感彎腰大力打個乞嗤就解決到嘅事」。

