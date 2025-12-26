家長帶子女到餐廳行為失控擾民　留下這髒東西　店員公審鬧：西客

家長帶小孩外出請好好看管他們，不要騷擾到別人。有食店店員呻遇到數個小學生在餐廳行為擾人，跑跳又掉垃圾在地上，更在路中心玩猜包剪揼，但家長又不太理會，只自成一角在「傾計」，甚至最後留底一包「屎片」，實在令人崩潰，於是在網上公審這班「西客」。



不少網民都鬧「好恐怖好得人驚，就咁睇已經覺得好嘈」、「連家長都係冇家教」。



樓主大呻一群家長帶小孩到餐廳用餐，但對孩子的擾民行為不理會。（《反起跑線聯盟》劇照）

有網民在Threads上發文，大呻在餐廳遇到15位家長連兩名嬰兒及數名小孩的顧客，初時他們一行12人，有一半是小學生。有家長在等位時表示「小朋友好肚餓pua我」，到安排到座位時又臨時加到15人，「噩夢正式開始」。

小孩行為失控 家長不理會

樓主續稱，「啲小朋友通街跑跳又掉垃圾落地，玩枱面啲鹽糖紙巾茄汁，瘋狂大叫又亂咁舉手玩X我哋」，而家長們「唔理唔聽唔講，自成一角喺到吹水」，店員多次提醒小孩要坐回座位，不要亂跑，家長也只是敷衍他們，「講聲小心啲啊唔好整到人啊就算」。

樓主續說，有幾位小朋友站在路中心猜包剪揼，阻礙店員送餐，「佢忍唔住向天大叫：唔該借借唔好阻住晒！」，整間餐廳頓時靜了數秒。樓主又指，這班「西客」平均一個人消費不足一百元，更留下一包「用完嘅尿片啊X！」，令他大為崩潰。

不少網民批評「生仔請考牌」。（《超能老豆》劇照）

網民：連家長都係冇家教

不少網民批評「生仔請考牌」、「連家長都係冇家教」、「外國有啲餐廳講明唔招待年紀太細嘅小朋友，因為小朋友太嘈會影響其他食客」、「有啲家長會話返你轉頭，鬧你做咩整到我小朋友」。

有人稱剛遇到類似情況，「我見過去餐廳有細路目測小學低年班，又係亂跑，佢阿媽唔理，最後個細路撞到個輪椅叔叔，個輪椅叔叔狂鬧佢。個家長先起身話咩仲係佢小朋友乜乜乜。我覺得家長唔教佢，就預咗要被社會教」。