載護士上班找多100元　的士司機獲通知取回　感動發文讚賞乘客

現時不少人乘坐的士，仍會使用現金付錢，惟人手找續難免會有出錯。最近1名的士司機就在網上發文分享好人好事，表示日前接載了1名護士需由元朗醫院前往天水圍醫院，車資應為100多元，護士以500元支付，惟司機卻不小心找續了490多元，事後獲護士主動聯絡，並將指多找了的款項放在醫院護士站，讓司機自行領取。司機事後非常感動，並透露在取款的時候，護士長還說「血汗錢嚟㗎」，讓他不禁發文讚賞相關乘客的誠實，方沒有讓他蒙失損失。



的士司機事後收到護士乘客的電話，指他在找續時多找了100元，讓他到醫院護士站領取。（Threads「chung12134」圖片）

老實乘客提醒司機找多錢

該名的士司機在Threads上發文，表示早前接單，乘客為1名女護士，需由元朗醫院前往天水圍醫院，但事後收到護士的來電，指司機找多了100元給她，自己已經將多餘的找續放到醫院護士站，讓司機自行領取。司機本來還未知所謂何事，但仔細一想後才驚覺，原來該趟車資本為100多元，護士支付500元，司機卻給回490多元的找續。樓主在文中大讚該名護士老實，直呼「我感動到爭啲喊出嚟」，他其後到醫院拿錢時，護士長更表示「血汗錢嚟㗎」，讓他更加感動。

乘客的暖心舉動引來部份網民讚好，認為多虧了她的老實，才讓的士司機沒有「白做」，留言指「和諧有愛的香港，多好」、「希望姑娘生意淡薄」。

（Threads@chung12134）