銅鑼灣瘋狂的士？紅的閃燈駛入行人專用區　途人追拍車窗表不滿

銅鑼灣記利佐治街有一段路屬「部份時間行人專用街道」，在特定時段禁止車輛駛入。惟近日有網民上傳影片，顯示1輛市區的士（）在晚上行人專屬時段駛入行人專用區，眼見前方馬路被欄杆阻擋，司機竟直接扭左軚，駕車剷上行人路，一邊閃着雙黃燈，一邊緩緩從行人路駛回記利佐治街，而的士的駕駛方式引來不少途人圍觀，有人更上前追車拍打車窗，疑向的士司機表達不滿。



的士在晚上駛入行人專用區，眼見前方馬路被欄杆阻擋，司機竟直接扭左軚，駕車剷上行人路。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

據樓主於Threads上傳的影片顯示，事發於晚上時間的行人專用街道一段。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

1輛市區的士駛入行人專用區，駛至百德新街交界，前方被欄杆阻擋。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

司機直接扭左軚及剷上行人路，一邊閃着雙黃燈，一邊緩緩從行人路駛回記利佐治街。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

的士駛入銅鑼灣行人專用區

記利佐治街以百德新街為中間點，分為「部份時間行人專用街道」和「悠閒式街道」，據樓主於Threads上傳的影片顯示，事發於晚上時間的行人專用街道一段，1輛市區的士駛入行人專用區，駛至百德新街交界，前方被欄杆阻擋，司機竟直接扭左軚及剷上行人路，一邊閃着雙黃燈，一邊緩緩從行人路駛回記利佐治街的「悠閒式街道」一段，其間有部份途人指着的士，也先後有2名男子上前拍打車窗，疑似向的士司機表示不滿，以及提醒對方注意交通規則。

其間有部份途人指着的士，也先後有2名男子上前拍打車窗，疑似向的士司機表示不滿。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

樓主在文中慨嘆該名司機的危險舉動，並直言是「銅鑼灣奇觀」。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

影片亦引來眾多網民討論和批評，認為該名的士司罔顧交通安全，紛紛呼籲片主向相關部門舉報。（Threads＠yphinnn_影片截圖）

網民怒斥罔顧行人安全

樓主在文中慨嘆該名司機的危險舉動，並直言是「銅鑼灣奇觀」，先是違例駛入行人專用區，後再駛上行人路離開。影片亦引來眾多網民討論和批評，認為該名的士司罔顧交通和其他行人的安全，紛紛呼籲片主向相關部門舉報，「如果有日期時間，可以喺『香港警察』App入面嘅電子報案中心舉報」、「1823舉報佢」、「佢點入到去先係問題，正常禁行時段往東角道嘅駱克道景隆街入口都封咗」、「仲要『衝紅燈』」、「喺銅鑼灣成日見啲車剷上行人路，已經見怪不怪」。