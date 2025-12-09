搭的士司機找少100元　內地遊客：怎麼投訴？　網民：當上一課吧

的士車資找贖要看清免爭拗！有內地遊客於網上發文分享在香港搭的士遭遇司機找少錢的經歷，她從萬宜水庫東壩乘的士到福田口岸，全程車資386港元，下車時給了司機500港元紙幣，因匆忙拿行李沒注意看清司機找少了100元，只找了14元給她，她有拍下司機證，知道司機的姓名與車牌號碼，問道：「該怎麼投訴能退回這100元港幣？」



該內地遊客於小紅書以「香港打車，遭遇司機少找錢怎麼辦！」為題發文表示，當天她前往香港破邊洲遊覽，全程風景與心情都很美麗，「結果返程打的遭遇司機少找錢，鬧心，整個心情都不好了！」。

內地遊客搭的士 司機找少100元

她指出，當時從萬宜水庫東壩乘的士到福田口岸，全程車資386港元，下車時給了司機500港元紙幣，司機卻只找了14元給她。她解釋，因匆忙拿行李沒注意看清司機找少了100元，她有拍下司機證，知道司機的姓名與車牌號碼，問道：「該怎麼投訴能退回這100元港幣？」

網民：現金交易就是各執一詞

有網民建議報警，不過也認為難追回，勸樓主看開些，「報警，但是你這個少找100（元），有點離譜，報警警察也未必會立案因為沒證據」、「沒啥辦法，現金交易就是各執一詞，沒證據」、「只怪自己沒注意！」。

有網民質疑該的士司機有意為之，「這位的士司機，今次成功博大霧」、「香港的士司機都是先找回零錢，再找回尾數，就是博你匆忙拿錢便下車，他又成功了」、「他們一直抗拒電子支付的其中一個原因」。

樓主：花錢買個教訓

樓主其後留言補充說，「坐在車上睡得矇查查的時候，到站了就立馬給錢，司機找錢就急急忙忙拿行李下車，誰能想到司機不老實會（找）少錢，畢竟也是第一次遇到」，她亦沒意識到拍照記錄司機找贖的畫面，「估計報警也沒啥用，當面沒有點清，事後司機也不會認帳的，花錢買個教訓咯」，另她已傳電郵向運輸署投訴，「錢是找不回來了，想着投訴避免再次發生類似情況」，並考慮以後不用現金付車資，直接要求用電子支付。