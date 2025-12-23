大埔九巴司機尋人！欲送聖誕禮物予幼稚園學生：大火後冇再搭我車

盼司機心願達成！有大埔九巴司機於網上發文尋人，盼尋回宏福苑大火發生前，每天中午在大埔墟街市站上車，乘搭71K線九巴的數名大埔浸信會幼稚園上午班小朋友，他欲送上糖果餅乾等聖誕小禮物，傳達心意及祝福。



網民紛紛留言感激，「多謝車長，祝願小朋友同父母都有個平安嘅聖誕節」、「你呢個post睇到我喊咗，大火無情，但人間有愛。希望小朋友同家人都健康平安，祝司機先生你心想事成好人有好報」。



有大埔九巴司機於網上發文尋人，盼尋回宏福苑大火發生前，每天中午在大埔墟街市站上車，乘搭71K線九巴的數名大埔浸信會幼稚園上午班小朋友。（《反起跑線聯盟》電視畫面截圖）

該九巴司機於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，他平日駕駛來往大埔（太和）及大埔墟站71K線九巴，他盼尋回宏福苑大火發生前，每天中午12時15分在大埔墟街市站上車的數名大埔浸信會幼稚園上午班小朋友。

大埔71K線九巴司機尋浸信會幼稚園學生

該司機說，「自從宏福苑大火之後，你哋就冇再搭過我車，我知道你哋係平安。就快聖誕節，想送份小禮物畀你哋，希望你哋父母睇到我呢個post，歡迎pm我，多謝」。

該九巴司機欲送上糖果餅乾等聖誕小禮物予小朋友，傳達心意及祝福。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

網民：大火無情，人間有愛

網民感謝司機道，「謝謝你的溫暖」、「人間有情」、「大埔人真係好有愛」、「KMB愛心車長」、「係愛呀，希望你早日搵到你想搵嘅小朋友，有你真好，謝謝你的付出」。

有網民發揮力量幫忙，「已轉發浸信會幼稚園群組，希望佢哋見字pm你」，也有人建議「司機叔叔不如直接送去浸信會幼稚園，順便問候下小朋友近況」。帖文最終引出家長表示，「我哋係佢講嘅其中1位小朋友嘅家長，聯絡中，多謝司機哥哥，多謝各位」。