扮豆豉？女子外賣川菜驚見曱甴蛋　嬲到報食環　網民問：點發現？

食物味道重要，衛生也不能忽視。有女網民在荔枝角1間川菜食店外賣農家小炒肉回家品嚐，可是吃到一半發現有粒豆豉十分古怪，細看之下發現原來是曱甴蛋，幸而沒有吃下肚內，「差啲食咗佢全家」，感到十分嘔心，並已報了食環。不少網民熱議，「咬過就一世都記得浸味，唔好問我點解知」、「你都好犀利，豆豉同個曱甴卵撈埋一齊你都發現到」。



樓主外賣荔枝角1間川菜食店的農家小炒肉回家品嚐，可是發現有粒豆豉有異樣。（Threads@rachelkiiiii圖片）

該豆豉看到有鋸斷，發現原來是一粒曱甴蛋。（Threads@rachelkiiiii圖片）

豆豉外形奇怪原來是曱甴蛋

有女網民在Threads上發相，大呻外賣食物中伏不快經歷。她在荔枝角1間片菜店外賣了農家小炒肉套餐，價值75元。從相片可見有粒「豆豉」外形有鋸斷，與一般豆豉有異。樓主發現原來是一粒曱甴蛋，立即感到「我無胃口了，好彩冇食落肚，差啲食咗佢全家」，她拍照並留下那盒餸做證據，並向食環署舉報。

有網民問樓主如何發現，她回應「因為我食豆豉會逐粒夾嚟食」。（Threads@rachelkiiiii圖片）

網民：睇完唔敢食豆豉

帖文引來不少網民留言，「呢一刻真係又惡心又慶幸」、「差啲一肚……」、「睇完唔敢食豆豉」、「咬過就一世都記得浸味，唔好問我點解知」、「你都好犀利，豆豉同個曱甴卵撈埋一齊你都發現到」。有人問樓主「同啲豆豉溝埋一齊到底點發現」，樓主回應「因為我食豆豉會逐粒夾嚟食」。

（Threads@rachelkiiiii）