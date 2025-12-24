港鐵男站車門邊被乘客撞到「電話直插路軌」　1招遙控錄新奇畫面

搭乘港鐵時避免站近車門玩電話，以免發生意外！有港男搭乘港鐵時，站近車門邊使用電話，被衝下車的乘客撞到，電話繼而跌下路軌，但當時車門已經關上，他只好搭「回頭車」返回上站尋求職員協助。等候期間，他使用智能手錶搖控電話，故拍到從路軌往上看的「奇景」，他之後讚揚職員行動力迅速，僅5秒已經成功從路軌夾起電話。



有網民看過片段覺得新奇，「多得你諗到remote（遙控）影出嚟，其實呢個viewpoint都幾正」、「鐵路迷：我夢寐以求嘅視角」。



有港男搭港鐵時站近車門邊用電話，被衝下車的乘客撞到，導致電話跌下路軌。（「threads＠choisiuming_」影片截圖）

搭港鐵站車門邊 被衝下車乘客撞到「電話直插路軌」

「睇完條片，你哋估唔估到我影緊咩，同埋我點影的？」該港男在threads帳號「choisiuming_」上傳影片，指周日（12月21日）搭乘港鐵準備外出慶祝冬至，當時站在車門邊挨靠着座位旁玻璃，並手持電話正回覆短訊。到達太子站時，有乘客在幕門關上之際衝下車，其間不慎撞到其電話，形容下秒「電話直插路軌」，惟幕門當下已經關上，樓主只能呆在原地。

使用智能手錶遙控電話 記錄路軌往上看「奇景」

列車駛至旺角站時，他只好搭「回頭車」返回太子站尋求職員協助。等待數班列車駛離後，職員打開幕門，約5秒已經夾起電話，因此讚揚他們「效率超高」、「多謝職員咁專業幫手」，表示之後會發送電郵表揚。樓主透露，幸好手機沒有損壞，只是熒幕保護貼爆裂而已，而以上片段則是他使用智能手錶遙控電話拍出的影片。

樓主使用智能手錶，遙控電話拍到影片。（「threads＠choisiuming_」影片截圖）

當時有列車高速駛至。（「threads＠choisiuming_」影片截圖）

網民驚嘆樓主好彩：竟然無碌爆電話

許多網民驚嘆樓主幸運，「咁好彩竟然無碌爆電話」、「我喺日本試過，好彩部電話都係跌咗去路軌埋面，完好無缺，但跌落去嗰下個腦真係空白一片」，又提醒他人切勿全神貫注玩電話，「原來真係會發生，所以臨開門前要袋住電話」、「成日都好驚會發生呢件事，企門邊開門嗰陣會雙手揸實部電話」。

鐵路迷夢寐以求的視角？ 網民感恩樓主分享「奇景」

有人感激樓主分享「奇景」，「多得你諗到remote（遙控）影出嚟，其實呢個viewpoint都幾正」、「鐵路迷：我夢寐以求嘅視角」，又笑稱「電話：嚇死我」、「第一次瞓路軌有啲緊張」。有留言則讚揚港鐵職員辦事效率，「只有在香港先有這種速度」、「喺韓國要先同職員報告，夜晚收咗車先會去執，乘客第二朝先可以去攞返」。

