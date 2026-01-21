HR見CV寫「薪酬可議」即發爛渣　求職者獲聘竟這樣回擊：我好記仇

求職時履歷是否可寫「薪酬可議」？有求職者於網上發文分享奇葩見工經歷，面試時人事部職員（HR）見她在履歷期望薪酬一欄寫上「negotiable（可議）」就「發爛渣」，批評她「唔講得實數咩？」。過了數天，該人事部職員打來通知公司打算聘請她，記仇的她以其人之道，還治其人之身，說了一番話兇回對方。



有網民留言批評人事部職員，「EQ差就唔好做HR啦」、「最憎人寫negotiable唔係問題，唔高興咪掉份CV落垃圾桶囉，咁你又叫最憎嘅人上來見呢下神奇啵」，也有網民認為求職者態度差，「你可能唔係好在乎份工，但其實值唔值得為咗個咁樣嘅HR令到自己臭朵？有時值得諗清楚先至玩嘢」、「我覺你唔使咁答佢喔！你話我已搵到工啦！謝謝你！記住山水有相逢，留一線他日好相見！」。



有求職者於網上發文分享奇葩見工經歷，面試時人事部職員（HR）見她在履歷期望薪酬一欄寫上「negotiable（可議）」就「發爛渣」。（《和解在後》劇照）

Threads專頁「辦公室日報」分享讀者投稿，該求職者表示，面試時人事部職員（HR）見她在履歷期望薪酬一欄寫上「negotiable（可議）」就「發爛渣」，「呢度你點解填negotiable呀？唔講得實數咩？你唔使理我公司出得起幾多㗎！你要2萬就2萬！3萬就3萬！你填你要幾多咪得囉！最憎啲求職者填negotiable，想睇住嚟食呀？」。

見CV寫「薪酬可議」 HR即發爛渣

該求職者指出，當時已是面試尾聲，人事部職員突然「返轉頭問expected salary，然後歇斯底里爆發，真係有嚇親我！」，她最後隨意說了期望薪酬就結束面試。

面試時人事部職員指出，「呢度你點解填negotiable呀？唔講得實數咩？你唔使理我公司出得起幾多㗎！」。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

求職者獲聘請竟用同招回擊：我好記仇

過了數天，她收到該人事部職員電話，「佢好似完全忘記咗當日兇我」，以正常語氣問道：「Hello，我哋公司決定請你，想問下你最快幾時返得工？」。該求職者直言，「我份人就好記仇，天生，冇辦法」，當刻她本能地回答「你唔使理我最快幾時返得工㗎！你想我1號就1號，2號就2號，你講咪得囉！」，然後就掛斷了電話。

該求職者表示，「除咗自己小器之外，其實我手上係有一個confirm咗嘅offer，既然有得揀，梗係去正常嘅公司啦，一陣我上嚟簽約你又跳掣咁點呀？」。

過了數天，該人事部職員打來通知公司打算聘請該求職者，記仇的她以其人之道，還治其人之身，說了一番話兇回對方。（《我們與惡的距離》劇照）

網民：憑咩發人爛渣 VS 應寫明期望薪酬

網民留言熱議，「填negotiable都有得in嘅公司，睇路」、「啲公司開post咪一樣negotiable」、「掉返轉講，公司要求職者填expected salary咪又係想睇住嚟食，邊個出價低咪請邊個囉」。

有網民批評人事部職員，「其實工揀人人揀工，可以好聲好氣問，大家係對等，憑咩發人爛渣」、「可唔可以喺電話就傾咗人工大約幾多先叫人interview」，有網民則指摘求職者，「正常應該係填個range，後面先括住寫negotiable喎！乜價位都無就寫negotiable，nego條毛咩」。

有網民指出，「掉返轉講，公司要求職者填expected salary咪又係想睇住嚟食，邊個出價低咪請邊個囉」。（《合約男女》劇照）

網民：其實兩邊都係kam友

有網民指出兩邊都「唔抵幫」，「其實兩邊都係kam友」、「講真兩邊都kam，一個eq低（唔知係咪公司請唔到人俾人捽），一個畀個expected salary都要囈契弟咁，唔信你正正常常畀個數佢會咁多嘢講」。

有網民分享，「我send CV畀啲中小型公司文職都閒閒地過百人申請（招聘網有寫），所以而家會直接寫expected salary，費事浪費大家時間，你唔寫上去見完公司又畀唔到你盞搞」、「我通常係請人嗰個department head（部門主管），我最憎人寫negotiable，你有料有本事就大大方方寫個實數，最憎要人估，去到某啲級數，老闆係唔會為咗慳嗰少少錢而浪費個人才。最後因為咁小事同個HR結怨而臭朵，世界好細，山水有相逢」。

