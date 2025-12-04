宏福苑大火｜移澳大埔人失兒時同學　獲HR慰問淚崩　網民：好有愛

宏福苑五級火造成逾百人死亡，事件令海外港人也感到痛心。有移居澳洲的大埔人表示，火災令她失去兒時相識舊同學，而慘劇發生後，其公司的人事部同事要求她回辦公室見面，她原擔心工作未能按時完成會被責備，沒料到同事是想關心她的身心狀況，一句問候讓她忍不住淚崩，其間同事耐心傾聽其感受，並提出若有需要，可提早下班休息，令她十分感動。



宏福苑五級火造成逾百人死亡，事件令海外港人也感到痛心。（資料圖片）

該移居澳洲的大埔人於Threads發文分享事件，12月1日，即大埔宏福苑發生五級火5天後，她回辦公室上班，「HR要我一返到去搵佢，我一入到去即刻道歉，因為爭佢嘢爭咗幾日都未畀佢」。人事部同事先着她坐下，「我預咗俾佢話，因為佢要我做的事係趕住出街」，沒料到對方第一句是關心問候的話「How are you？」。

移澳大埔人失兒時同學 獲HR慰問淚崩

樓主忍不住淚崩，「我一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional（專業）」，人事部同事接着說「that's why we are here for you（這就是為什麼我們在你身邊的原因）」。

有移居澳洲的大埔人表示，火災令她失去兒時相識舊同學，大火發生後人事部同事要求回辦公室見面，一句問候讓她忍不住淚崩。（《我們與惡的距離》劇照）

HR聽到眼濕濕 提出可提早下班休息

樓主說，「火災冇直接影響我屋企，但我已失去細個返學識的同學，好多舊同學屋企冇咗，有人家人離開咗。嗰種痛，係一開口欲言又止」，同事十分有耐性地着她慢慢說，傾聽其感受。

樓主表示，同事「聽到眼濕濕」，聽畢後說了句「look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.（照顧好自己，如果你需要休息可外出走走，如果你想提早下班，可告知前台）」。

樓主說，人事部同事耐心傾聽其感受，並提出若有需要，可提早下班休息，令她十分感動。（《律戰江湖》劇照）

海外宏福苑居民獲老闆慰問感共鳴

樓主指出，「澳洲人真係好鍾意small talk（閒聊），平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk」，閒聊後她默默完成手頭上延誤了的工作。

有移居海外的宏福苑居民深感共鳴，他最近回港放大假，原定11月29日離開，他緊急改機票及向上司請多1個星期的假，沒料到老闆回覆上司，「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.（如果你聯絡到他，請代我們向他及其家人轉達我們真摯的祝願和支持，並祝他們平安）」；亦有網民收到中學時代澳洲籍老師的慰問。

有移居海外的宏福苑居民深感共鳴，他亦獲老闆慰問。（Threads@siuliuliu_dllm）

亦有網民收到中學時代澳洲籍老師的慰問。（Threads@careylcs_）

網民讚HR有愛：體現人性嘅一面

另有其他網民表示，「好有愛嘅HR，呢啲位好體現到佢哋human（人性）嘅一面，同時你都要好好照顧自己情緒，It's okay to be not okay（意謂可以表達軟弱）」、「唔好有喺office喊好唔professional呢個諗法，人係有感受的，要喊嗰陣唔喊係好傷身，take care」、「澳洲人就係咁有愛」、「我香港公司啲HR都好好，懷疑有受影響嘅、淨係住大埔嘅，都即刻打電話過去關心」。

