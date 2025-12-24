粵車南下車主呻無泊位「被迫違泊」罰$320　後續這樣：對不起港人

【粵車南下／違例泊車／違泊／停車】「粵車南下」入境市區12月23日起實施後「第1張罰單」？有「粵車南下」車主於內地社交平台小紅書發相發文，強調自己「有錢給泊車費」，卻找不到泊車位，加上當時太肚餓，被迫「違泊」，結果剛吃第一口午飯就收到「牛肉乾（違泊罰款單）」，大呻無奈。



事件引來網民熱議，不少人都表示香港泊車位難尋，「交學費吧！香港人自己都唔容易收到泊車位置」、「香港找車位真的很煩」；但亦有網民認為找不到泊車位不是違泊藉口，「『真的有錢給泊車費，但我真的找不到泊車位啊』呢個係理由？」，又提醒要依時繳交罰款，以免有更嚴重後果。



面對網民留言，該車主同日再發帖文道歉，指自己已繳交罰款，又強調是個人問題，不代表其他「粵車南下」車主，「對唔住各位香港市民」。



有「粵車南下」車主大呻因找不到泊車位，被迫「違泊」。（小紅書）

「粵車南下第一張罰單？」該「粵車南下」車主於12月23日晚上7時許在小紅書發相發文，大呻駕車來港因「違泊」被罰款320元。

樓主強調「有錢給泊車費」，但下午時間因為找不到泊車位，加上實在太肚餓，被迫「違泊」在沒有咪錶的地方，詎料剛吃第一口午飯就收到「牛肉乾」通知，相當無奈，「14:09收到郵件我真的有錢給泊車費，但我真的找不到泊車位啊，兜了很多圈都沒位置，實在餓得受不了了，在一個沒有任何黃線沒有任何咪表的地方泊下了，剛吃第一口午飯就收到了郵件」。

從相片見到，樓主把車停泊在油麻地碧街路邊，並在12月23日下午2時9分收到違泊罰款通知單。樓主又分享他駕駛汽車南下過程。

樓主把車停泊在油麻地碧街路邊。（小紅書）

網民爭議：香港泊車位難求 VS 不是違泊藉口

網民看過帖文議論紛紛，不少人都感嘆香港泊車位難尋，「佢位置喺碧街，的確唔易搵泊車位，一係喺城景酒店嗰條街等錶位，油麻地多層停車場拆咗之後，最易搵到泊位係去家樂坊，所以……其實問題係，要去每個地方都要預先做功課，樓主當交學費啦」、「香港樓價全球第一、油價全球第一、抄牌速度都係全球第一」、「交學費吧！香港人自己都唔容易收到泊車位置」、「香港找車位真的很煩」。也有網民「教路」，「可以泊入家樂坊停車場啦，在商場消費都可以free停車費」。

不過亦有網民認為找不到泊車位不是違泊藉口，「『真的有錢給泊車費，但我真的找不到泊車位啊』呢個係理由？」、「為什麼不停進停車場，大不了就幾十塊」，又提醒要依時繳交罰款，以免有更嚴重後果。

網民看過帖文議論紛紛，不少人都感嘆香港泊車位難尋。（小紅書）

樓主致歉指已交罰款 盼對粵車南下車主多寬容

帖文廣傳後，樓主同日晚上近11時再於小紅書發帖文道歉，表示自己已交罰款，「係我錯，對唔住……罰單已交，隧道費已交，泊車費已交，絕不走任何數」。

樓主表示已交罰款，又強調今次只是個人問題，不代表其他「粵車南下」車主。（小紅書）

樓主強調今次只是自己個人問題，不代表其他「粵車南下」車主，期望給予「粵車南下」車主多點寬容，「千錯萬錯都是我的錯，給粵車南下車主抹黑了實在抱歉，找不到泊位我應該放棄用餐，我絕對有在反省……對唔住各位香港市民我阻街，對唔住各位南下車主我失禮……本帳號停po了，不再回應」。