粵車南下司機：體驗感太差　過關檢查1小時　網民熱議自駕必要性

「粵車南下」入境本港市區12月23日起實施，有粵車司機於小紅書發文分享「粵車南下體驗感太差了」，指出過關「檢查需要1個小時」，引來網民討論「粵車南下」的必要性及體驗感。



有廣東網民列舉沒必要在香港自駕遊的原因，「其實包部保姆車落香港仲好過自己開車，第一左右反轉開，可能唔習慣；第二，好容易食牛肉乾，香港罰款超高，罰2次都夠車費；第三，停車難，香港本地人都怕無車位」。



也有網民認為，「就是港車北上的配套政策，有北上不能沒有南下吧」、「只去機場就係方便嘅」、「停車位沒大家想像的那麼糟糕，在週末相對是真雖然是難一點找到停車位，但在工作日還是可以的，但就真要接受停車位的價格是真高的」。



有首批「粵車南下」的司機昨日（12月23日）於小紅書發文發相表示，「粵車南下體驗感太差了，檢查需要1個小時」，隨即引來不少網民熱議。

首批粵車南下司機：體驗感太差了

有網民指出，不熟悉香港道路及難找泊車位等，致在香港自駕意欲不高，「香港開車很多限制，警察抄牌非常勤快，內地停車方便多了」、「真係唔明白點解要開車到香港，路又唔熟悉，交通標誌停車全部都要重新適應，關鍵係停車位貴到阿媽都唔識」、「我們公司這麼多年到香港開會辦事，老闆都是約中港車，過關快，到香港人家路熟，不用慢慢找停車位，不比自駕爽？」、「開車去還不如在香港坐的士方便，停車又貴又沒位」。

網民熱議「粵車南下」的必要性及體驗感。（Unsplash圖片）

網民熱議在港自駕必要性

亦有網民認為可體驗一下，「政策可以有，畢竟你可以北上，我就可以南下，如果沒有必要少去體驗」、「除非係搵食需要」、「其實都是想多拿1個車牌，多1份優越感」、「作為香港人真心講句，開車來香港體驗一兩次就好，事實香港太小，坐地鐵遊香港我個人覺得比較方便」、「我都有計劃開車落香港當日來回，主要就是帶小朋友自駕一趟港珠澳大橋」。