聖誕節女生精心包裝「地獄禮物」 網民知內容反讚：收到這更開心
撰文：喬納森
出版：更新：
聖誕節派對交換禮物是必備環節。有女網民為準備聖誕禮物花盡心思，她在網上發相，她花了2個多小時包禮物，從禮物包裝看上去是一個電腦屏幕，但原來是一份地獄禮物，是用零食及托盤等物品砌成，笑翻不少網民，「笑咗出聲」、「這份心思加埋包裝勝過monitor」、「有心思和創意」。
女生精心包裝「地獄禮物」
有女網民在Threads上發相，指自己花了2個多小時精心包裝這份聖誕禮物。相片可見，禮物似是一塊4:3的電腦屏幕，但實際是由多包百力枝、托盤、廁所泵所組成的「地獄禮物」。
網民：發現不是屏幕反而更開心
有網民欣賞這份心思，「這份心思加埋包裝勝過monitor」、「有心思和創意」、「什麼idea太厲害了吧」、「看到類似螢幕的禮物會抗拒，打開看到pocky反而會開心吧」、「收到4:3的屏幕滿是失望，拆開後發現不是後反而更開心，這就是驚喜吧」。不過有人認為「那插頭露餡囉！」、「太輕，應該要貼上鐵板加重」。
