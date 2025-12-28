食店點菜紙印錯字餐具變「陽」具　瘋傳笑翻網民：重口味才來這裏

只差一字意思可差千里。網民發現台灣有食店在點菜紙上，印有可選是否要餐具的選項，「需要餐具」或「不需要餐具」，可是當中一字出錯，變成「不需要『陽』具」，笑翻網民被瘋傳。引來不少人笑言，「打勾就是幫有的客人切掉的意思」、「我需要。二份，謝謝」。



台灣一間食店的點菜紙將「不需要餐具」，印錯成了「不需要陽具」，笑翻網民。（Threads@jiiiy.ang）

有網民在Threads上發相，是台灣一間食店的點菜紙，上面有兩個選項引來熱議。食店因環保考量，供顧客選擇是否要餐具，點菜紙上因而印有「需要餐具」及「不需要餐具」，但卻印錯成了「不需要陽具」。

食店印錯字餐具變「陽具」被瘋傳

不少網民笑言，「鄰桌男剔了這個，結果店東拿了大剪刀出來」、「我需要。二份，謝謝」、「重口味才會來這裏吧！」、「不勾，真的會提供嗎？」。有人則發現這張點菜紙錯了多時老闆也沒發覺，「都過一年了，老闆還沒發現菜單有錯字」。

（Threads@jiiiy.ang）