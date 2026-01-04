九巴女乘客大聲播音樂　落車男出絕招兩句KO　女生：呢招型可記低

既聰明又幽默的方法！有女生於網上發文分享對付缺德巴士乘客的絕招，她日前乘搭來往九龍城碼頭及白田（北）的2E線九巴，身後有名「姐姐」乘客大聲播音樂，其後1名男乘客下車時，出招說了兩句，竟成功令女乘客感羞愧，調低了音樂音量，她大讚「依（呢）招可以mark低，我覺得好型」。



該女生於Threads發文分享乘搭2E線九巴的所經歷的事，當時身後有名「姐姐」乘客大聲播音樂，其後1名男乘客下車時，提醒女乘客「你跌咗嘢呀」，女乘客往下看，發現並無物品在地上，故困惑地望向男乘客。

九巴女乘客大聲播音樂 下車男：你跌咗公德心

男乘客於是點明，「你跌咗公德心呀，執唔番㗎」，女乘客立即感尷尬，調低了音樂音量。

女生讚好型：呢招可mark低

女生表示，「我男朋友就喺隔籬笑，我心入邊就暗爽」，並大讚「呢招可以mark低，我覺得好型」。

網民讚：有創意地寸

網民留言大讚，「準備落車的男士，好嘢」、「對方即刻尷尬又不失禮貌，勁型」、「有創意地寸」、「呢句好呀，唔係鬧交，唔係直接叫佢點點點，正常聽得明，知醜嘅自己咪識做，執返個公德心囉，一舉兩得」，也有人說「呢個答案只限於對方知『公德心』係咩」。

有網民分享，「你呢個故事令我諗起一個遠古故事，地鐵車廂有個柱女挨落枝柱到，搞到全部人冇得握扶手，到個女人落車，有人大叫話佢漏低咗嘢，拎埋條柱走吖嘛」、「我上星期都係搭巴士，有個阿伯又係大開speaker，去到某個巴士站，車長突然停車熄匙（夜晚，即刻成車黑晒），走過去大聲斥責個阿伯話佢嘈住全車，跟住個阿伯熄咗喇叭先再番去開車，好堅」。

