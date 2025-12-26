赤柱聖誕市集$45粟米片！驚見真身超傻眼　女生呻搵笨：以後唔去

開開心心慶祝聖誕節，竟然被當成「水魚」，享用食物物非所值？有女生趁聖誕到赤柱市集逛街，並購買一份售價45元的粟米片，詎料付款後看見檔主在她面前直接拿出超市大包裝的粟米片，即場倒到紙碗，而用作沾粟米片的芝士則剛從雪櫃拿出來，未有加熱直接遞給她享用，樓主頓時覺得自己被「搵笨」，氣炸揚言「以後都唔會再去」。



粟米片的真身竟是現成包裝食品，令網民紛紛覺得檔主「食水深」，「呢個份量超市賣$8」、「水魚之都唔係浪得虛名」、「香港所有稱為『市集』嘅地方100%搵笨X，以後敬而遠之」，又指聖誕節普天同慶，不介意「畀多少少」，但看重的是「儀式感」，「入得去市集嘅人主要都係感受聖誕氣氛搵嘢行，消費情緒會比較高」、「過時過節有啲錢預咗（要）洗， 但咁無誠意真係唔應該畀佢賺」。



有女生趁聖誕到赤柱市集，在網上分享被當「水魚」不快經歷。（圖片來源：赤柱廣場官網）

赤柱聖誕市集買45份粟米片

該女生在threads發帖，分享前往赤柱聖誕市集不快經歷，直言「真係笑X咗」。事關她光顧某攤檔購買售價45元的粟米片，初時以為是檔主自製或會是熱食，詎料付款後竟然看見對方直接在她面前「攞超大size嘅超市包裝袋粟米片Nacho喺我面前倒」，當時的她觀感已經不好，「心入面已經X出聲…差在未講出口」，坦言寧願對方整理好再拿出來，又以檸檬茶作比喻，「你唔好當住我面打開包維他檸檬茶，倒落隻杯度俾我，然後賣我$45」。

檔主即場折包裝 兼未加熱芝士

但更令樓主不滿的是，用作沾粟米片的芝士是剛從雪櫃拿出來，檔主在未有加熱情況下，直接連粟米片遞給她享用，她瞬間覺得自己被「搵笨」，揚言「真係谷氣，以後都唔會再去」。

事主購買45元粟米片，指檔主從雪櫃拿出芝士，未有加熱遞給她享用。（「threads＠zoox.xs」圖片）

檔主食水深？ 網民：水魚之都唔係浪得虛名

不少網民批評檔主「食水深」，「$29份超好食嘅扭紋薯條都係即炸啦，$45俾呢啲會唔會無良心得濟」、「佢當自己係酒吧小食咁呃」、「呢個份量超市賣$8」、「水魚之都唔係浪得虛名」、「香港所有稱為『市集』嘅地方100%搵笨X，以後敬而遠之」、「去日本韓國啲市集好太多，香港就真係智商稅」、「唔好話點解個個放假北上同去外國旅行，係班商家玩爛」，又揶揄「你要感恩佢係現場拆包，唔會淋」、「難怪畀完錢先整俾你，因為驚你睇到超市包裝就掉頭走」、「安慰自己，起碼唔係淘佬紙箱攞簡體字包裝嘅粟米片出嚟拆」。

聖誕節普天同慶 網民不介意「畀多少少」但看重1事

有人則覺得聖誕節日氣氛濃厚，表明不介意「畀多少少」，但最看重的是商家誠意，「儀式感係好重要嘅」、「入得去市集嘅人主要都係感受聖誕氣氛搵嘢行，消費情緒會比較高」、「我覺得去行下幫襯下唔係問題，過時過節有啲錢預咗（要）洗， 但咁無誠意真係唔應該畀佢賺」、「明白大部分錢係交租，所以就算現在出街食，都係揀自己煮唔到或比較難處理嘅食物」。

有網民在赤柱市集買牛舌，同樣覺得價錢與食物質素不成正比。（threads截圖）

有網民購買45元的多春魚，而份量令她覺得自己成「水魚」。（threads截圖）

