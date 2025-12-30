新型碰瓷？男生拒借充電寶女子死纏 網民籲小心：或屈你叉壞電話
撰文：喬納森
出版：更新：
新型碰瓷？有男網民在旺角朗豪坊的Starbucks，遇到有1名女子坐在旁邊，問他「可不可以借我充電寶」。男網民多次拒絕下仍說「就充一下」，男網民覺得她沒有禮貌，「又冇買嘢又冇禮貌……又睥X我，連些些（謝謝）都冇句」。有網民質疑是否新型碰瓷，「差咗電一下，佢部機閃咗一下就會熄機，然後就會屈你個尿袋差壞佢部電話，要求你賠償佢電話費用」。
樓主被陌生內地女子糾纏借充電寶
有男網民在Threads上發文，指與女友在朗豪坊Starbucks，其間有個內地女子孭住一袋兩袋突然坐在他與女友旁邊，問「你可不可以借我充電寶」。樓主拒絕，對方再問「你能借我充電寶用一下嗎？我的充不上電想試一下」，對方不理樓主拒絕，不斷說「就充一下」。樓主認為她十分離譜，「又冇買嘢又冇禮貌，救X命，又睥X我又口up up，連些些都冇句」。
帖文引來不少網民熱議，「好心就答佢問商場職員，怕受騙唔好理佢」、「唔好做好人，無好報」。有人質疑是騙案手法，「唔好借畀佢！新型碰瓷！電話冇電叉電，叫你借尿袋畀佢，差咗電一下，佢部機閃咗一下就會熄機，然後就會屈你個尿袋差壞佢部電話，要求你賠償佢電話費用」。
有人又指「話佢自己借嘅尿袋充得太慢，問我借用緊嘅火牛同線充一陣，我話唔方便，然後個女人就好似hang咗機咁問多咗幾次「真的不借啊？」，第二個係個男人好有禮貌咁問，但係畀第一次個女人搞到我驚咗，即刻say no，佢就行開咗，原來係最新嘅騙徒手法層出不窮」。
