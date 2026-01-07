的士車資$37.4乘客付$40！講1句話令司機誤會不用找續　結局尷尬

部份人支付車資或購物時，或會以整數支付並表示毋需找續。惟最近1名的士司機在網上發文，稱早前接載了1名乘客，到達目的地後的車資為37.4元，乘客給他40元現金及說「OK啦」，樓主當下以為乘客意指不需要找續，道謝後便等待對方下車。不料乘客遲遲未下車，樓主便問所為何事，乘客隨即反問「唔使找錢啊？」，樓主才驚覺誤會了對方的意思，並趕忙給予找續。帖文引來的士司機行家討論，更分享應對招數，以免發生爭拗或尷尬場面。



的士乘客付車資時說「OK啦」，讓司機誤以為不需要找續，結局極尷尬。（示意圖 / 資料圖片）

乘客付錢時說1句「OK啦」惹誤會

該名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文分享，稱早前接載1名乘客到目的地，車資為37.4元，乘客支付40元現金，並說了1句「OK啦」，司機便以為對方意指不用找續，於是道謝和等待乘客下車。然而，乘客久久仍未下車，司機遂問對方未下車的原因，乘客反問「唔使找錢啊？」，司機驚覺自己起初誤會了其說話的含義，並立即拿出3元給對方。

司機同行教1招免誤會局面

帖文引來網民討論，也有不少人的士司機同行分享經驗，稱自己總會先準備好找續，再觀察客人的反應，判斷對方是否需要找續，「我個人做法，係咪都做出找錢呢個動作先，佢係要找嘅一定會定格等埋你，唔使找嗰啲，多數擺低錢就頭也不回執嘢走，就算佢動作慢，你遞埋畀佢佢都唔會接，或者會講唔使啦」、「我次次都擺隻手喺個散紙兜度，個客唔收就會走咗，要找嗰啲乘客一定坐定定喺度等你，找埋錢先起身，所以唔會誤會」。

不過，也有人認為該名乘客的說話的確會引起誤會，留言稱「我通常講收40，然後司機會講多謝，未試過有誤會」、「個客表達能力有問題啫」、「咁佢講ok咩意思？」。