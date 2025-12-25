女兒深信聖誕老人存在！母被迫扮馴鹿「生食紅蘿蔔」護童真勁有愛

為保護小朋友相信聖誕老人存在的童真，辛苦父母們悉心準備！有港媽在社交平台分享，指女兒對聖誕老人存在「深信不疑」，趁聖誕節更準備大條的生紅蘿蔔給聖誕老人的馴鹿，她為了營造聖誕老人曾到訪，表示「難為我今晚要咬幾啖生紅蘿蔔扮食過」。



不少留言建議樓主可以說個「善意謊言」，「成條紅蘿蔔收埋佢，唔使咬兩啖，話鹿仔好鍾意成條食晒」、「同女兒講：聖誕老人同鹿仔減肥唔食啦」，亦有家長憶述子女尚小時，為了令對方繼續保持對聖誕老人的幻想，出盡辦法，被封為「廿四孝父母」。



有8歲女童相信聖誕老人存在，並為馴鹿準備紅蘿蔔，母親為保護童真，被迫生食紅蘿蔔假裝聖誕老人曾到訪。（示意圖／資料圖片）

8歲女堅信聖誕老人存在 為馴鹿準備紅蘿蔔

該媽媽在threads帳號「pollybutton」發帖，指其8歲半的女兒仍然深信世上有聖誕老人存在，於聖誕節精心準備了「大碌紅蘿蔔」送給聖誕老人的馴鹿，而她不忍破滅女兒對聖誕老人的幻想，無奈表示「難為我今晚要咬幾啖生紅蘿蔔扮食過」。

母被迫扮馴鹿「生食紅蘿蔔」護童真

從樓主上傳照片所見，她女兒準備1條生胡蘿蔔，之後用碗盛載零食和牛奶，並貼心留下1張心型紙條，寫道「For Santa and his reindeer, From the Tsang family（這些食物是樓主一家為聖誕老人和馴鹿所準備）」。樓主只好「硬食」生胡蘿蔔，假裝聖誕老人曾於深夜曾騎着馴鹿到訪家中。

女兒貼心留下心型紙條，指為聖誕老人和馴鹿準備胡蘿蔔、小零食、牛奶。（「Threads＠pollybutton」圖片）

網民：好彩唔係放啲草喺度 建議說個「美麗謊言」

不少網民表示同情又好笑，「小朋友好善良，仲識為小動物著想，準備埋嘢食俾鹿，我細個淨係想要禮物，完全無諗過為聖誕老人同鹿準備任何嘢」、「好彩佢唔係放咗啲草喺度」、「家門外有雪的話，聖誕老公公進門還會有雪鞋印，今晚有夠忙了」、「媽媽你記得食得多啲，唔係鹿鹿無力騎返去」。有人建議樓主可以說個「美麗的謊言」，「成條紅蘿蔔收埋佢，唔使咬兩啖，話鹿仔好鍾意成條食晒」、「同佢講隻鹿食咗魚仔餅之後愛上，放棄咗佢至愛嘅紅蘿蔔」、「同女兒講：聖誕老人同鹿仔減肥唔食啦」。

家長各出奇招護子女童真 感動全網

其他家長分享各出奇招經歷，只為保護子女們相信有聖誕老人的童真，「我女咁上下大嘅時候都係好相信，我會喺佢瞓咗之後擺啲聖誕禮物喺佢旁邊。佢瞓醒見到好開心，我仲要配合扮唔知，見到佢純真反應，個心係甜到漏」、「同樣8歲快9歲，我女琴晚為了聖誕老人會唔會派禮物俾佢而勁緊張，話自己今年太曳聖誕老人應該唔會俾禮物佢」、「當年未有AI時仲會整張相（扮聖誕老人到訪）」，網民則感激父母們的用心，「你守護咗一個細路嘅童真」、「拍條片食生蘿蔔，大個時畀返佢睇，到時大齊笑」。

