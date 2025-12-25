最強聖誕交換禮物？神還原「可樂之光」事件　網民激讚用心：大癲

今天聖誕節（12月25日），相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的「可樂之光」事件作構思，準備多罐飲品和樽裝水，甚至用保鮮盒盛載飲料，當作聖誕禮物，引來網民笑瘋，「真係大癲！」、「幾有心」、「幾實用，有得飲之餘仲送保鮮盒」、「想要了」。



有網民在聖誕交換禮物時，神還原「可樂之光」事件，獲讚「絕對最強」。（「threads＠mahobobo」圖片）

聖誕交換禮物 神還原「可樂之光」事件

該女生在threads帳號「mahobobo」發帖，表示「我願稱之為最強聖誕交換禮物」。從她上傳照片所見，有人在參加聖誕交換禮物時，準備了多罐罐裝飲品以及樽裝水，甚至用保鮮盒盛載不足1罐容量的飲料，驟眼看或許覺得沒有什麼特別，不過樓主後補1張曾在網上瘋傳的截圖，相信勾起不少港人回憶。

本港曾流傳船家接訂單 客人列所需飲品

其實以上禮物構思，源於本港早年曾流傳有人需要在魚排辦活動，所以向船家訂購飲品。事主當時在WhatsApp傳送訊息至船家，表示想要訂購「1.48枝330ml水；2.36罐正常Coca Cola；3.24盒檸檬茶；4.24盒菊花茶；5.24罐寶礦力；6.18罐玉泉忌廉；7.6罐Coke Light」，而小數點前方數字為列出項目，後方則為飲品數量。

早年曾流傳有人向船家訂購飲品，船家誤將小點數的前後數字合拼查看，弄出笑話惹來全城恥笑。（「threads＠mahobobo」圖片）

船家將小數點前後數字合拼查看 弄出笑話惹全城恥笑

但或許是小數點中間沒有輸入空格，船家誤將小數點的前後合拼查看，疑惑不已便錄音問「有啲數字我唔係好明，淨係睇頭2欄已經唔明啦，1.48支水，即係兩支都不夠？2.36罐係咪可樂嚟㗎，不過英文我又唔識，小數點後面嗰啲又係點計呢？」、「我其實查咗好耐字典，我查到你哋7.6罐嗰度係叫可樂之光，但係我哋無可樂之光呢個產品，你可唔可以轉第二樣嘢呢？」。

第7項事主稱要6罐Coke Light，船家回覆「我其實查咗好耐字典，7.6罐嗰度係叫可樂之光，但係我哋無可樂之光呢個產品」。（網上圖片）

雙方對話在網上流傳 網民稱「可樂之光」事件

船家之後如夢醒，再次錄音回覆「好大鑊呀宜家搞到，全城都講緊呢個話題，1.48，2.36大鑊喇，宜家我個仔載我去睇精神科呀要」。當時雙方對話和語音在網上廣泛流傳，事件及後被網民稱之為「可樂之光」，時至今日仍不時有人在網上舊事重溫。

網民笑瘋讚實用：有得飲仲送保鮮盒

許多網民紛紛表示欣賞，大讚送禮者「有料」，「出色」、「傑出的潮文現實化」、「真係大癲！」、「幾有心」、「絕對最強」、「睇到啲保鮮盒就知你地real癲」、「幾實用，有得飲之餘仲送保鮮盒」、「想要了」，又笑稱「抽到嗰個要去睇精神科」。

（threads＠mahobobo）