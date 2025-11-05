街市洋蔥$20個？港男斥菜檔大嬸不老實　連串反擊窒爆全網讚好

做生意不老實是大忌，沒有「回頭客」恐難以持續！有港男在社交平台分享，指他到街市「一個無標價錢牌嘅菜檔」購買白洋蔥，菜檔大嬸竟然想收取20元，他質疑對方「想𧥺我」，於是連番出擊批評對方做生意不老實，三言兩語便將對方懟得啞口無言，引來網民大讚。有曾在街市被「搵笨」的網民就分享遭遇，斥責商戶不老實其實即是「趕客」，提醒他人若然在街市買菜，盡可能應選擇「明碼實價」的店舖，以免被人有機可乘。



有街市茶檔大嬸1個洋蔥竟想收20元，港男批評對方做生意不老實，連串出擊將大嬸懟至啞口無言。（AI生成圖片）

港男街市買洋蔥質疑被𧥺 菜檔大嬸：廿蚊個

該港男在threads帳號「loquat_ceres」發帖，指日前到「一個無標價錢牌嘅菜檔」買菜，疑因為他個子矮小且「唔似買開餸」，懷疑菜檔大嬸「想𧥺我」。他指當時表明要1個白洋蔥，大嬸隨即將洋蔥放下膠袋，並稱「廿蚊個」，樓主錯愕詢問並確認「二十蚊？」，對方拿出洋蔥並放下計重秤，再次聲稱是20元。

港男連番言語出擊 大嬸被懟啞口無言

樓主聞言覺得大嬸「搵佢笨」，質問「個洋蔥鑲金㗎？斷克計㗎？」大嬸無言以對，樓主繼續進擊，指旁邊菜檔都只是12元3個，批評她「做生意唔係咁做㗎喎」。大嬸疑似怒羞成怒，侮氣稱「嫌貴唔好買」，樓主再次出擊，要求對方大聲重覆以上說話，甚至要對方「你夠唔夠膽大聲啲講廿蚊個洋蔥？」，大嬸瞬間被懟得啞口無言。

樓主事後表示，光顧沒有明碼實價的菜檔「都知有蠱惑」，但就笑稱「有個機會串吓人都幾好」。

港男聽到20元1個洋蔥大感傻眼，反問菜檔大嬸「個洋蔥鑲金㗎？斷克計㗎？」（《堅離地愛堅離地》劇照）

「苦主」分享街市買菜被「搵笨」遭遇

帖文引來許多網民分享在街市買菜時的不快經歷，「我去街市都成日俾人意圖呃錢」、「去街市買西蘭花$20個，再行過隔籬惠康$12兩個，從此（和）街市永別」、「次次去親街市都有人想𧥺我，一係就指住條死咗好耐（嘅）魚，話仲好新鮮；一係就呃秤，明明標68元斤，秤嗰陣就變98元」、「我試過買紅椒計我廿四蚊，仲話美國嘅，可能真係好食啲，可惜我無諗住使咁多錢」、「我試過去街市買南瓜，要成80蚊一個，最後見到market place半邊都係廿蚊，發現自己做咗小丑」、「喺街市個勁老嘅婆婆叫我買蕃茄，其實我係唔想買，但覺得支持吓，佢話幫我揀幾個靚，返到屋企3個有2個都係發毛，已經係有黑點出咗嚟嗰種」。

做生意不老實即趕客 網民：等執

有留言批評做生意不老實，等同「趕客」，「無標價嗰啲檔師奶都唔會去買，好容易俾人當水魚」、「一見個客後生少少就當羊牯咁劏」、「成日想搵人笨，做生意唔老實真係等執」、「超級市場真係多謝晒呢班人，永遠將後生嘅客戶推去嗰邊」，有網民建議應該這樣對付不實商戶，「即刻扮晒嘢影佢檔口同招牌，話擺上屋苑或群組問吓街坊」。

（threads＠loquat_ceres）