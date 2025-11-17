搭港鐵見乘客Carousell賣衫！遇顧客下單竟咁做　網民：水魚之都

現今不少人貪圖快捷方便，或許會選擇網購。有港男在社交平台分享，指搭乘港鐵時留意到旁邊乘客正使用拍賣平台Carousell賣衫，收到顧客下單後，她隨即到內地網購平台拼多多挑選同一件貨品。不過客人支付金額和她在平台所購買的價錢相差甚遠，認為對方是以低價入貨，再以高價出售，以便從中「食差價」，目睹對方操作驚訝稱「我都想（咁）賺吓（錢）」。



有網民指類似手法並非新鮮事，「一直都係㗎啦，FB，IG啲衫8成都係咁嘅貨」、「水魚之都」；但亦有人覺得「明買明賣」，「佢又唔係擺正貨然後賣假貨」、「揀貨、入貨、驗貨、發貨，全部都係成本」、「生活艱難，俾啲空間人哋搵下外快」。



有港男直擊女子在拍賣平台賣衫，收到顧客下單後到內地網購平台挑選同一貨品，以便從中「食差價」。（《來自星星的你》劇照）

港鐵乘客Carousell賣服飾 港男直擊「拼多多入貨」吃差價

該港男在threads帳號「didijai39」發帖，分享近日搭乘港鐵時，八卦下無意「瞄」到旁邊女乘客正使用拍賣平台Carousell售賣女裝服飾，之後有客人相中1件衣服，經WeChat下單並支付198元，對方隨即到內地網購平台拼多多挑選同一件商品，而購入價錢只是人民幣24元（約26港元），當中差額接近172元，即以低價入貨，高價售出。

「低價入貨，高價售出」操作 港男傻眼：我都想咁賺錢

樓主指「重點係佢擺張圖同拼多多張圖都一樣」、「我覺得可能改吓張圖感覺會好啲」，加上回想該客人是使用簡體字，猜測對方為內地人，「即係有機會係個大陸人去Carousell度買返拼多多嘅嘢」，他首次目擊以上操作大感傻眼，故稱「我都想（咁）賺吓（錢）」。

港男首次目睹這番操作，表示「我都想（咁）賺吓（錢）」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

帖文掀起網民熱議，有人覺得賣家根本「搵笨」，「成件事都幾癲」、「呢個就係經濟學嘅運作」、「水魚之都」、「一直都係㗎啦，FB，IG啲衫8成都係咁嘅貨」。

水魚VS明買明賣 惹網民熱議

惟有意見覺得「明買明賣」，只要買家接受則不成問題，「佢又唔係擺正貨然後賣假貨」、「其實賣家去搵貨、做marketing 、找客源、招呼客人都係錢，買方唔需要自己去searching嘅時間都係錢」、「揀貨、入貨、驗貨、發貨，全部都係成本」、「其實你對產品有足夠認識嘅話，絕對有資格up sale佢」、「有人買即係有市場，你想賺都可以試吓做」、「生活艱難，俾啲空間人哋搵下外快」。

網民分享網購中伏經歷 更着重商品質素

不過更多人關注商品的質素問題，「宜家買嘢前多數影低，再即時上網用圖片搜尋，搵到件嘢就知道佢賣貴咗幾多」、「試過喺外國買咗對金色耳環，事隔幾年喺淘寶見到有，平勁多，諗住淘落嚟睇吓結果勁垃圾，啲金色係勁cheap，手工勁粗糙」、「試過喺日本買咗件衫，喺淘寶見到同款，淘咗件返嚟睇吓有咩唔同，對比返淘寶嗰件嘅質地係比較差，同埋個cutting都有分別」。

（threads＠didijai39）