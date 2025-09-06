$7.8點心？港人夫婦網紅幫襯火炭酒樓中伏　狠批︰當我哋係水魚

本港不少酒樓敵不過結業潮，餘下仍然掙扎求存。1對港人網紅夫婦最近發現火炭1間酒樓推出極優惠價，點心最低去到每籠7.8元，以為對方有良心對抗結業潮，本想以支持心態，帶同2名女兒開車到場支持，當日下午2時42分叫了7籠點心，包括各自7.8元的南乳蒸豬手和家鄉炒米粉，以及1籠售價12.8元蝦餃。



豈料他們等了大約半小時，仍未有任何食物，女職員更指示他們要再下單，但未必所有點心或食物都能提供，「如果無，我轉頭再答覆你」。人夫網紅直言「其實有啲嬲嬲哋，嘥咗我好多時間」，附近食客聞言都指，自己叫了5籠點心，目前只來3籠，最後第1籠點心當日下午3時48分才有，然後前後總共有只有3籠點心。人夫網紅不忿表示「唔係特登揸車入嚟，我拍枱走咗」、「𠵱家個場都無乜人，我唔明佢裡面究竟蒸唔切定咩？」、「食完嗱嗱聲走，2個女都唔使去補習」，最後連同加一和茶位，承惠101元，而且要去附近快餐店「醫肚」，事後直言「當我哋係水魚，當我哋係老襯」。



事件仍未完結，當他們前往結帳時，見到1名中年女食客和1名男職員發生口角，女食客怒罵「X街，你老X，話我哋貪你便宜，你X街，你去死啦你」。男職員否認曾經辱罵對方，但她強調「好多人都聽到，你老X」。



影片引來大量網民討論，「呢間酒樓出晒名差」、「原來係掛羊頭呃茶位，騙徒手法層出不窮」、「自己宣傳低廉價錢，吸引顧客光顧，還罵人貪便宜？」。



推出優惠價 以為想挽留本港消費者

該對網紅夫婦不時在facebook上載影片，標榜「用短視頻記錄我們的生活」，今次亦將涉事影片上載至自己facebook專頁，長約3分鐘40秒，起初他們發現火炭1間酒樓推出優惠，南乳蒸豬手和鳳爪排骨飯每籠7.8元，叉燒包則是8.8元，以為對方想挽留本港消費者，所以帶同2名女兒開車到場支持該間酒樓。

下單後一直沒有食物

當日下午2時42分，他們總共叫了7籠點心，包括各自7.8元的南乳蒸豬手和家鄉炒米粉，以及1籠售價12.8元蝦餃，並非全是優惠價點心，但等了半小時左右，職員仍未遞上任何食物，人夫網紅唯有催促，但女職員反叫他們再下單，而且明言未必所有點心或食物都會提供，「如果無，我轉頭再答覆你」，人夫網紅質疑自己如何得知哪種點心或食物才會有，但只能無奈再次下單，他更形容「其實有啲嬲嬲地，嘥咗我好多時間」，鄰桌其他食客聞訊主動說自己苦況，表示「2點幾落，5樣嚟3樣」。

男網紅︰食完嗱嗱聲走，2個女都唔使去補習

去到下午3時48分，他們終於有第1籠點心，男網紅形容「足足玩咗1個鐘」，前後來了3籠點心，分別是叉燒包、馬拉糕和韭黄鮮蝦腸，他不忿表示「唔係特登揸車入嚟，我拍枱走咗」、「𠵱家個場都無乜人，我唔明佢裡面究竟蒸唔切定咩？」、「食完嗱嗱聲走，2個女都唔使去補習」。

中年女食客爆粗︰話我哋貪你便宜，你X街

他們前往結帳時，遇到1名中年女食客和1名男職員發生爭執，女食客爆粗喝斥「X街，你老X，話我哋貪你便宜，你X街，你去死啦你」，男職員卻否認曾經辱罵對方，但她強調「好多人都聽到，你老X」。 男網紅趁機投訴「嚟咗3個，無人理我哋，坐咗個幾鐘」、「呢啲真係無下次」，連同加一和茶位盛惠101元，一家四口最後更要到附近快餐店用膳。

人妻網紅︰掛羊頭賣狗肉，唔係呀，係狗肉都無

該對網紅夫婦事後批評該間酒樓，女網紅指「掛羊頭賣狗肉，唔係呀，係狗肉都無」，丈夫更指酒樓「象徵式敷衍吓」提供數籠點心，直言「當我哋係水魚，當我哋係老襯」、「唔怪之得香港餐飲業𠵱家愈嚟愈多人投訴，再咁落去，香港以後真係會有人敢出嚟消費咩？」。

網民︰垃圾酒樓無心做

許多網民留言指「睇得出佢哋啲態度都好有問題」、「片尾阿姐X得好正，夠晒中氣」、「嘩，食咗3籠嘢100蚊」、「垃圾酒樓無心做，唔好影衰香港啦」、「一直在說香港餐飲業根本就是自己玩死自己」。

